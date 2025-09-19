从Netflix爆红到时尚代言人！ 卢正义全新韩风系列即将登场

卢正义这位新生代实力派女演员今年可谓收获满满，不仅凭藉《名校的阶梯》中冷艳女王「郑哉怡」一角在全球掀起热潮，更早前在Netflix动作大片《乌有之地》中与马东石合作，展现了她从清纯少女到成熟演员的完美蜕变！

代言工作接不停的卢正义，最新宣布正式成为佐丹奴(giordano)全新代言人！一直以来，卢正义凭藉她那种自带女王气场、在黑与白之间自由切换的独特魅力，早已成为时尚界的宠儿。从《那年，我们的夏天》中顶级偶像「NJ」的金发造型，到《名校的阶梯》里贵族千金的优雅风范，卢正义每一次的造型都能成为网友热议的话题！



那些广告照片最吸睛的是卢正义的时尚驾驭力真的超强！不论是优雅的灰色羊毛大衣配白色高领内搭，还是俏皮的迷你裙造型，她都能完美诠释出年轻世代既随性又自信的时尚态度。那种毫不造作的自然美感，正是品牌想要传达的「超越界限」理念的最佳体现！✨



全新韩风系列涵盖T恤、背心、卫衣、针织衫、衬衫、长裤、牛仔裤、运动裤、迷你裙、羊毛大衣、风衣、皮夹克、飞行外套，以及袜子、手套和围巾等丰富配饰，让你轻松打造从休闲到正式的多种造型！

