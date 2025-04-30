盧正義真心好難選！浪漫韓劇《芭妮與哥哥們》趙俊英VS李彩玟：旗鼓相當的雙男主魅力大剖析

新生代帥哥演員：李彩玟和趙俊英，成為近期最難抉擇的選擇題。（戀愛遊戲中最甜蜜的苦惱～）

在 Viu 漫改原創韓劇《芭妮與哥哥們》中，動搖芭妮（盧正義 飾）心意的黃載烈（李彩玟 飾）與車志源（趙俊英 飾）性格迥異，兩人展現出極具反差的魅力，也牽動著觀眾們的心。以下為大家剖析這對旗鼓相當、難分高下的雙男主魅力。



（一個是藝仁大學視覺設計系的系代表「黃載烈」（李彩玟 飾），看似冷酷的外表下隱藏著善良的面貌；一個是外貌、才智、性格兼具的財閥家孫子「車志源」（趙俊英 飾）。「芭妮」最終能否找到她的愛情呢～？）



首先，【黃載烈】以優異的實力與敏銳的感覺坐穩班上前段班，雖是令人想親近的同屆同學與學長，卻也有著難以接近的冷酷與果斷。然而，他在心愛的芭妮面前總是卸下防備，以滿滿的溫柔攻勢展現真心，讓人心動不已。





即使在尚未完全意識到自己心意之前，他也會毫不猶豫地介入與自己無關的事，只為了安慰傷心的芭妮，甚至不惜脫下外套給對方。當他意識到自己的感情後，更是毫不退縮地直球告白，展現堅定不移的心意，避免讓芭妮產生混淆。



隨著前女友韓夏天（全昭映 飾）的出現，觀眾也格外關注黃載烈是否能憑藉始終如一的信任守住與芭妮的關係。



與此同時，【車志源】則是那種只要待在身邊就讓人感到溫暖、讓人忍不住想依靠的「哥哥系」存在，始終陪在芭妮身旁。雖然是財閥三世，但他獨有的從容氛圍與無害笑容，讓芭妮感到安心自在。





偶爾展現些許搞怪的一面，卻反而讓他的魅力加倍，進而不僅贏得芭妮的信任，也深得芭妮的好友權寶貝（南圭熙 飾）與南花兒（崔智秀 飾）的好感。





如此細膩觀察芭妮、始終守望她的車志源，也終於意識到自己的一切行動都源自於喜歡的心意。像卡士達蛋糕一樣柔和的他，究竟會在愛情面前展現出什麼樣的面貌，也讓人充滿期待。



▼兩位無法抗拒的男主角——李彩玟與趙俊英，所主演的《芭妮與哥哥們》逢星期五、六晚上10點20分於「Viu」上線播出。



▼學長們變情敵！兩人都喜歡上盧正義。friDay影音韓劇線上看



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞