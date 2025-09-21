女团ITZY在粉丝见面会上宣布全员与JYP娱乐续约！感谢粉丝们，并约定一起走向更加灿烂的明天

ITZY 在粉丝见面会上宣布与JYP娱乐续约，在现场的粉丝们一定很感动！

20日，JYP娱乐表示：「在明年年初专属合约到期之前，与礼志、Lia、留眞、彩领、有娜全员完成续约。JYP计划今后继续全力支持 ITZY 作为 K-POP 代表女团，持续受到全世界更多粉丝的喜爱。另外，以 ITZY 成员们独一无二的魅力为基础，将支持他们展开新的挑战和机会，尽最大的努力报答粉丝们。」



当天成员们在《ITZY The 4th Fan Meeting 있지 믿지, 날자! "ON AIR"》粉丝见面会上，突然宣布续约的消息，让粉丝们高兴不已。成员们对 MIDZY （粉丝名）表示感谢，约定一起走向更加灿烂的明天。



续约消息公开后，网友们也纷纷送上祝福：「祝贺祝贺！ITZY 会更好的」、「希望 ITZY 能一直活动下去」、「ITZY 加油！拜托好好制作歌曲吧」、「粉丝们肯定很开心」、「 JYP 二本部选个好歌吧！他们的实力太可惜了」、「哇，这么快就到续约的时候了？时间过得真快」、「好好照顾他们，给个好听的歌吧」等等。

2019年2月出道的 ITZY 以出色、有实力的表演成爲 K-POP 代表女团，今年通过第二次世界巡回演唱会第二次世界巡回演唱会《ITZY 2ND WORLD TOUR 》在28个地区完成32场演出，证明其全球人气。另外，她们将在10月11日～13日在日本东京举行爲期三天的单独粉丝见面会，与更多粉丝见面。



