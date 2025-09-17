收视3倍涨！严正化&宋承宪《金子般我的明星》中年爱情诙谐逗趣，悬疑情节下周结局揭晓

由严正化与宋承宪主演的《金子般我的明星》热播中，开播以来收视三倍涨，究竟有什么个中魅力？还没跟上的观众快跟上！

《金子般我的明星》剧情讲述韩国顶级明星「壬洗拉」，全盛时期突然遭遇事故后失忆，在事业中断25年后，她为了找回失去的记忆和自己闪耀的位置，与交通警察「独孤哲」相遇后发生的浪漫喜剧故事。



严正化演自己？

严正化饰演女主角，艺名「壬洗拉」的「奉清慈」，演员与歌手双栖均获得大奖认可的她，饰演顶级演员「壬洗拉」绝对难不倒她。特别的是，「壬洗拉」1990年代风靡一时，和严正化的经历相符，饰演年轻壬洗拉的张多皒，带了部分观众走回严正化年轻时的时光隧道，两人重叠的神情与演技，也让观众啧啧称奇「非常相像」。剧组更安排严正化亲自演唱OST，带大家重回1990年代的感性。



宋承宪信手拈来

宋承宪扮演原本是刑警却被贬为交警的「独孤哲」，25年前和壬洗拉相遇后，便把对方挂在心上至今。遇到奉清慈后，他原先不敢相信对方是壬洗拉，但后来温暖守护对方，两人共谱是「警察和受害者」，又是「演员和经纪人」，更是「偶像和粉丝」的中年爱情。



宋承宪已不是第一次演刑警并展现动作戏，也再次表现搞笑演技，可以说信手拈来。更可怕的是，他和严正化都被认为「吃了防腐剂」，一点都不像56岁和48岁的人，宋承宪还能骚精壮肌肉呢！两人10年前就合作过电影《帅气的噩梦》，和当时根本没什么大变化，把两人形容成是「中年爱情」还会让人有些心虚呢！



剧情诙谐浪漫又悬疑，收视3倍翻涨

《金子般我的明星》开播前的预告就让观众引颈期盼，开播后在韩国当地电视收视率虽以1.4%开跑，但第二周就来到3.1%，播出至今最高4.2%，收视3倍涨，魅力惊人！

魅力在哪？同上述所说，男女主角壬洗拉和独孤哲拥「三重关系」，两人从不对盘到互相扶持，两人多次争吵意外拉近距离，令观众心动不已。而壬洗拉以奉清慈重新出发，演狗血剧从被欺负到能改写剧本，剧中摇身一变「故意整型整老的男主角失散女儿」，以奉清慈再爆红的过程荒谬爆笑，加上配角演员车清华与玄奉植时不时搞笑助阵，趣味程度之高。除此之外还有悬疑情节，25年来究竟发生什么事？背后牵扯多大的犯罪集团？《金子般我的明星》集诙谐、浪漫与悬疑，韩网一致好评！



结局将至，剧情来对最高潮

《金子般我的明星》昨晚播出最新第10集，下周将播出11、12集走入结局。25年前壬洗拉遇害出车祸就算了，为何消失演艺圈并和家人断绝关系？25年后为何又被同一批人追赶？和取代自己晋升顶级的演员高熙英（李伊 饰）、背叛自己的姜斗元（吴代焕 饰）和史善英（赵妍熙）又有何关联呢？而壬洗拉和独孤哲的爱情最后会如何发展？



《金子般我的明星》每周一二深夜更新集数，结局绝对要锁定下周一二！

