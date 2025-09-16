G-DRAGON台北大巨蛋连唱两天安可场！《Übermensch》世界巡演再掀高潮

韩国天王 G-DRAGON 确定将带著《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》重返台北，并加码举办安可场。继今年7月在台北小巨蛋的演出全数完售后，主办单位超级圆顶宣布《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE, presented by CTBC Bank》将於 11 月 1 日、2 日连续两天登上台北大巨蛋开唱，势必再次掀起全城热潮。

这次台北安可场由 Galaxy Corporation 与 AEG Presents 联合制作，SuperDome超级圆顶主办，由中国信托呈献，中华宾士、Trip.com 以及 HopeGoo赞助支持。G-DRAGON 将以国际级规格打造全新舞台，承接世界巡演的声势，为台北乐迷带来难忘的视觉与听觉震撼。

《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》自今年三月自韩国起跑，至今已走遍 14 个城市，累积 29 场演出，场场爆满。G-DRAGON 以爆发力十足的舞台能量与独特魅力证明其在全球乐坛的超然地位。



身为 BIGBANG 创团成员，G-DRAGON 长年被誉为 K-POP 指标人物，以颠覆框架的音乐风格与潮流影响力横扫亚洲。他在 2024 年睽违七年推出单曲〈POWER〉，旋即空降排行榜冠军，获得一致好评。随后更於 2025 年带来相隔 11 年的第三张完整专辑《Übermensch》，收录〈TOO BAD〉、〈DRAMA〉等佳作，成功展现他无可取代的创作能量。

这次安可场不仅延续世界巡演的气势，更是 G-DRAGON 与台湾粉丝再度相聚的珍贵机会，演出将以顶尖规格呈现，势必再度刷新纪录。本次售票采「实名登记抽选」制，更多详情请锁定SuperDome超级圆顶官方社群专页。



G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN TAIPEI : ENCORE, presented by CTBC Bank



※ 演出日期及时间：

2025 / 11 / 01 (六)

2025 / 11 / 02 (日)

(实际演出时间，需以演出方时间为准)

※ 演出地点：台北大巨蛋 (台北市信义区忠孝东路四段515号)

※ 票 价：$8980 / $7980 / $6980 / $5980 / $4980 / $3980 / $2980 / $1980 /

身心障碍优惠席 $3490 / $2990

(全场均为座位席)

VVIP区与VIP区 包含20元福利券

$8,980 为$8,960演出票券＋$20福利券

$7,980 为$7,960演出票券＋$20福利券

VVIP及VIP票价可兑换的福利不同，请查阅粉丝福利说明图。

※ 售票方式：Ticket Plus 远大售票系统

G-DRAGON 官方会员网站SURVEY登记时间：2025 / 9 / 16 10:00～2025 / 9 / 18 23:59

※ 远大售票系统登记抽选时间

G-DRAGON 官方会员粉丝与一般抽选登记时间：2025 / 9 / 21 12:00～2025 / 9 / 22 23:59

（G-DRAGON OFFICIAL MEMBERSHIP 请先至专属登记页面输入序号，即可参加 FANCLUB 优先抽选。FANCLUB 会员亦可同时於一般抽选页面登记，若未於优先抽选中选，仍可保有参加一般抽选之机会。）

G-DRAGON 官方会员优先第一次抽选：

结果公布：2025 / 9 / 24 12:00起陆续发送EMAIL及简讯通知

结帐期间：2025 / 9 / 24 确认中选后～2025 / 9 / 24 23:59

G-DRAGON 官方会员第二次抽选：

结果公布：2025 / 9 / 25 12:00 起陆续发送EMAIL及简讯通知

结帐期间：2025 / 9 / 25 确认中选后～2025 / 9 / 25 20:00止

（G-DRAGON 官方会员第一次抽选结束若有票券尚未结帐，将於清票后进行第二次抽选。如第一次抽选完售，则无第二次抽选。）

※ 中国信托卡友优先购：2025 / 9 / 26 12:00～2025 / 9 / 26 20:00

※ 票价：依实际开放区域为主

＊需使用中国信托信用卡或签帐金融卡（无法使用AE、大来、银联卡）购票」

一般抽选：

结果公布：2025 / 9 / 27 12:00 起陆续发送EMAIL及简讯通知

结帐期间：2025 / 9 / 27 确认中选后～2025 / 9 / 27 23:59

第二次抽选：

结果公布：2025 / 9 / 28 12:00 起陆续发送EMAIL及简讯通知

结帐期间：2025 / 9 /28 确认中选后～2025 / 9 / 28 20:00止

（第一次抽选结束若有票券尚未结帐，将於清票后进行第二次抽选。如第一次抽选完售，则无第二次抽选。）

详细购票资讯与登记抽选办法，请至远大售票页面。

