《暴君的厨师》导演盛赞李彩玟：虽然他不是首选，但表现却让我120%满意！

在 tvN X Netflix 周末剧《暴君的厨师》中，李彩玟身披龙袍，散发独特魅力、成功俘获民心，成为2025新生代的大势男演员。

剧中，他饰演王．燕熙君．李献一角。这位王拥有挑剔的味蕾，性格敏感，追寻著与母亲死亡有关的秘密，却因遇见来自未来的厨师延志永（润娥 饰）而逐渐打开心门。他细腻诠释了李献的内心转折，让观众对角色的立体感深感共鸣。





原本李彩玟是临时加入《暴君的厨师》的。去年 12 月，距离开拍仅剩一个月时，原本饰演李献的朴成焄退出，李彩玟临危受命。对出道仅 4 年、主要饰演配角的他而言，能在短短十天左右的时间内挑起周末迷你剧的主角重任，还是古装剧的朝鲜国王角色，实属不易。

尤其是观众此前几乎没有太多机会看到他的长篇演技，对於这次的选角一度抱有疑虑。无论是与前任演员朴成焄截然不同的形象，还是与女主角润娥相差十岁的年龄差，都引发了担忧。

然而李彩玟用实力与努力打消了这些顾虑。李献这个角色需要展现对料理的专注、宫廷的权力斗争，以及与成为待令熟手的延志永的浪漫情愫。李彩玟既刻画出敏感挑剔的王、在群臣面前威严十足的君主，也展现了对延志永动情时的温柔面貌，让角色充满层次。王者气度的厚重嗓音，以及揭露内心伤痛时那双颤抖而哀切的眼神，都足以融化观众的心。





业界的好评也接踵而至。导演张太侑在制作发表会上盛赞他：「虽然最初并非原先考虑的演员，但对李彩玟的表现 100%，不，120% 满意。」他解释说，李彩玟在临时加入的情况下，仍全身心投入角色研究，呈现出让剧组所有人都认可的李献。润娥也表示：「尽管准备时间很短，但他出现在拍摄现场时，让人觉得他就是李献本人。」对他赞誉有加。





李彩玟於 2021 年透过 tvN《High Class》出道，之后出演了 KBS2《由零开始爱上你》、tvN《浪漫速成班》、tvN《今生也请多指教》、Netflix《名校的阶梯》、MBC《芭妮与哥哥们》等作品，从校服少年到成长中的青春面孔，他逐渐在观众心中留下印象。





此外，他自 2022 年起担任 KBS2《音乐银行》MC 主持人长达两年，还出演《新品上市 便利餐厅》《认识的哥哥》等综艺，展现了不仅限於演技的多才多艺，进一步俘获观众的心。这些年来的积累，最终在《暴君的厨师》中绽放光芒。

如今跻身「大势演员」行列的李彩玟，接下来将出演 Netflix《现金英雄》（Cashero），拓展演技领域，打造属於自己的演艺世界。凭藉这次抓住机会的实力，他未来的步伐更令人期待。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻