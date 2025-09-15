[有雷]一眼看出是否真凶！《家母螳螂》警察儿子张东润找上牢狱中母亲高贤廷协助办案竟如虎添翼～（EP.1－2）

[有雷]一开播就大获好评的《家母螳螂》剧情紧凑，如果喜爱追凶题材的观众们一定不能错过。一位犯下了五宗杀人事件后锒铛入狱的女子郑怡信（高贤廷饰），被警方秘密借调协助办案，而她的亲生儿子车秀悦（张东润饰）难以面对这个令他不知该做何感想的母亲。

剧情讯息量极大的《家母螳螂》是近期追凶题材的必追作品，为何这位杀了五人的女子被称为「螳螂」？原因是在生物界，母螳螂在与公螳螂在交配过程中，会毫不犹豫地吃掉公螳螂，以确保自己有足够的养分产卵。因此犯下五起杀人案，并且对象都是虐待女性或孩童的男子，这位杀人魔郑怡信被称为「螳螂」，23年前起认罪被关入牢狱中，外界对於她的生死并不清楚。



河边出现一具男尸，并且是被割下了舌头塞入肛门，这是让承办员警崔重浩忆起了23年前的郑怡信，这是一宗模仿杀人案，螳螂仍在狱中服刑却有人以同样的手法杀人。员警提出了借调郑怡信的想法，而郑怡信也提出条件交换，只愿意透过崔员警与她的警察儿子车秀悦沟通，并要求在监狱以外的地方见面。崔员警提供了一个秘密监禁的场所，并派员24小时监视著郑怡信。车秀悦虽不情愿，但仍加入了团队协助侦办此案。



郑怡信虽是重大刑案罪犯，却仍百般为自己的儿子著想。崔员警转述当时因为外界压力，而在几乎没有太多直接证据的状况下逮补郑怡信，郑怡信只要求了「单人房、咖啡、音乐」这样的条件，并且要员警帮她的儿子改名换姓，希望自己不会对儿子造成任何影响。但在车秀悦眼中，螳螂是个杀人成瘾的重犯，甚至热爱血腥味，这个可怕女子仍会出现在他的恶梦中。



由於案发现场出现镜子，是犯罪现场唯一与螳螂不同的设定，在追查之下发现一位可疑人士徐具完，很可能透过以往的法庭侦查纪录来模仿螳螂犯罪。警方锁定了他，并在他住处发现许多关於螳螂的资讯，对於每一位相关员警也进行了调查，更有著在监狱中的螳螂与他的信件往来，车秀悦怒气冲冲跑去质问郑怡信，为何在监狱中还指导外面的人行凶？后来却发现字迹与母亲一点都不一样，那只是徐具完假装自己被螳螂认同而自己写给自己的信件。



但徐具完潜入了一户人家，软禁女子与小孩但却不见男主人踪影。警方虽然顺利将他逮捕但讯问未果，徐具完只想知道有关螳螂的事情，崔员警於是与车秀悦又将他带到螳螂面前，徐具完就像见到偶像般的兴奋。但当郑怡信一句句开始描述杀人细节，徐具完表情开始僵硬，也让螳螂郑怡信直接判断他根本软弱到无法取人性命。徐具完恼羞成怒拿出手枪想要自尽，最终幸好子弹仅擦过头骨，但人已陷入昏迷。



从徐具完的电脑资料中发现，他所绑架的男主人是他同母异父的弟弟，徐具完怨恨母亲抛弃了自己，认为弟弟的一切本应归他所有，於是想杀害弟弟。但由於胆小又患有精神疾病，警方推测他仅将被害者放置并未立即杀害他。於是透过线索在医院的洗衣房内发现了被害者。也表示徐具完并非真正在模仿螳螂犯案之人。



