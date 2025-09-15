【韩网热门】《暴君的厨师》收视率爆冲！网友：唯一的缺点就是......

由润娥和李彩玟主演的电视剧《暴君的厨师》自开播以来收视率就一路高歌猛进，最新报出的第8集再创收视率新纪录，并成功追上了今年周末迷你剧最高收视的《宝物岛》。

根据收视调查机构尼尔森韩国的数据，9月14日播出的 tvN 周末剧《暴君的厨师》第8集全国平均收视率达到15.4%，瞬间最高更飙至17.4%。 该剧从首集4.9% 开始一路上升，最终突破至15%水平，与 SBS《宝物岛》（15.4%） 并列成为今年周末迷你剧的最高收视作品。



韩国网友评论：

1. 什么？ 才12 集??? 开玩笑吧？？？立刻给我延长啊 ᅳᅳ

2. 只是在短影片里断断续续看，最近补上正片，真的好好看

3. 连我爸都在追ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ真的好看

4. 我妈继《大长今》后，第一次实时跟播ᄏᄏᄏ她超喜欢

5. 哇，真的成大爆款了

6. 现在能到15% 的话真的很厉害

7. 疯了ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ我还以为要到大结局才会破

8. 一个礼拜要怎么等ᅲᅮᅮ

9. 哇15？？ 随便看也觉得蛮轻松，结果人气超高ᄏᄏᄏ

10. 果然料理对决题材就是吃香ᄏᄏᄏᄏ

11. 我爸妈都在追ᄏᄏᄏᄏ还一边喊「暴厨暴厨」ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

12. 有趣ᄏᄏᄏ那种搞笑的CG也让我笑疯ᄏᄏ

13. 男演员换得很合适

14. 真的超有趣，主演们太合拍了

15. 但是比赛环节要到什么时候？ 太长了

16. 怎么会只拍12集，这种神剧ᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲᅲ

17. 我们家比起男女主的爱情线，更觉得料理比赛有趣ᄏᄏ画面太诱人了。 昨天和中国对决那段最好看。 啊？ 竟然才 12 集??? 我还以为 16 集呢

18. 给我延长吧，就算加到14集也好

19. 到底会怎么收尾呢... 我怕结局烂尾所以还没看

20. 果然韩国就是吃播大国

21. 昨天料理场面没什么剧情又太长，我还第一次转台了，没想到很多人正好喜欢料理场面

22. 给我拍第二季吧，就算是外传也行ᅲᅲᅲᅲ

原文：https://theqoo.net/square/3915151890

