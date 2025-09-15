BLACKPINK Lisa 随手一背！4亿超稀有爱马仕柏金包震惊全网

BLACKPINK成员Lisa最近又用她的时尚实力证明了「人间名品」这个称号！

Lisa前几日透过个人社群上传多张近照，配文「Sleepless nights（失眠的夜晚）」。 原本粉丝只是单纯欣赏女神的美照，没想到眼尖的网友立刻发现——她手上拎的居然是 传说级的限量柏金包！



Lisa 当天身穿剪裁性感的黑色长裙，搭配一只2021年限量版Hermès Faubourg Birkin「夜蓝色」。 这款包全球极少数，市价最高能飙到 30万美金（约4亿韩币），比一般豪车还贵。这款柏金包的特色相当吸睛：小橘窗户设计、像购物袋的挂饰、再加上鳄鱼皮的包盖与手把——根本就是收藏级艺术品。 难怪国际拍卖行苏富比也对它大书特书。



网友看到Lisa的近照后，纷纷惊呼：「这是富豪等级的时尚」、「她真的是行走的精品橱窗」、「这包比车还贵啊！」、「Lisa 就是时尚界的标准答案」、「相当於半套房子啊」、「把一辆豪车背在了身上」等。



目前BLACKPINK正在进行世界巡演「DEADLINE」，Lisa 也持续在舞台与私服中展现不同的时尚魅力。 不得不说，女神随手一背，就是全球焦点。

