《我家的熊孩子》将公开「新郎」金钟国精子检查结果，并分享闪电婚礼背后的恋爱故事～

将於今晚（14日）9 点播出的 SBS 综艺节目《我家的熊孩子》将首次公开近日举行婚礼的「新郎」金钟国的结婚幕后故事，真的有太多看点啦～。

最近为了 Super Junior 的活动成功减重 5 公斤而受到关注的金希澈，为了展示自己亲手打造的家庭健身房，特地邀请了「演艺圈代表健身王」金钟国与金东炫前来。然而两人看到意想不到的独特健身房时，忍不住惊讶地说：「第一次看到有人这样买器材」、「你是想搞笑吗？」场面让人哭笑不得。金钟国则透露：「我最近搬进的新婚房里的共用健身房，也是我亲手重新布置的」，引发大家的好奇。



随后，节目还将公开金钟国在 5 日举行的闪电婚礼背后的恋爱故事。金钟国将坦率分享父母的反应、最近做的精子检查结果，以及对二胎计划的想法，令录影棚掀起一阵骚动。此外，对於妻子相关的各种传闻，金钟国也将亲自回应，并透露婚礼宾客是由他和妻子各自邀请 50 人，公开了自己独特的邀请标准，引起热议。据说婚礼的祝歌也是金钟国亲自献唱，究竟是唱了哪首歌呢？



另外，金钟国过去曾在金钟旼结婚时，送上一台价值 300 万韩元的冰箱作为礼物，掀起话题。当时金钟旼还开玩笑说：「等钟国哥结婚时，我会送更贵一倍的嫁妆」，结果节目中现场立刻打电话给金钟旼，进行即兴的「随机嫁妆游戏」，笑翻全场。据悉，已经把新婚房嫁妆准备得相当完善的金钟国，还亲自点名自己唯一想要的嫁妆，让人更加好奇。究竟金钟旼最后会送上什么，还有首次公开的金钟国爱情故事，都将在今晚的节目中揭晓。

▼预告：



▼回顾2023年7月时的节目，金钟国与「幻想女友」互动，如今终於娶到「真老婆」了～恭喜！！！（完整节目可上Viu收看）



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻