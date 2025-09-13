台湾职业排球也有韩国啦啦队加盟！特邀韩国高颜值「排球王子」金耀汉现身力挺「小魔女」廉世彬、高佳彬、金吉娜

韩国籍啦啦队员在台总是受到许多球迷朋友的喜爱，现在除了在棒球与篮球领域可看见她们的身影，即将开打的台湾职业排球赛季也有韩国籍啦啦队员亮相，日前的记者会更邀请韩国金牌排球国手金耀汉现身力挺。

曾在台湾企业排球联赛缔造三连霸佳绩的「连庄」排球队，与台中市政府冠名合作以「台中连庄」知名全力备战，除了全体球员特别来到台北召开职排元年开季记者会外，还特别邀请啦啦队「小魔女」一同亮相，亦有来自韩国的金牌排球选手金耀汉共同出席本活动。







三位来自韩国的啦啦队员加入小魔女团队，包含在韩国论坛票选第一名的廉世彬，以及曾经在富邦主题日惊艳球迷的高佳彬，以及来自KT啦啦队，在社群拥有22万追踪人数的人气成员金吉娜，日前三人在记者会上首度同台曝光，引发话题讨论，三人也希望能将持续自己的热情传达给现场的球迷朋友们。













而记者会也邀请到韩国男神等级的运动员，拥有200公分的过人身高，并曾代表韩国参加杜哈亚运并夺得男子排球项目金牌，被韩国人称为「排球王子」的金耀汉选手亦特别来台，在记者会上现身为「台中连庄」加油，他更透露未来将与啦啦队「小魔女」有后续的相关合作，也请大家多多期待。



