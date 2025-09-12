韩国女团 TWICE 成员 MINA 将於9 月25 日来港出席品牌活动

SK-II 全球品牌大使韩国女团 TWICE 成员 Mina 早前为SK-II 皇牌 No.1 神仙水精华拍摄全新广告。今日，品牌隆重宣布 Mina 将於9 月25 日（星期四）旺角朗豪坊举行【 SK-II Get Closer with Mina见面会】，向大家分享她的「夏肌Ready 肌密」！限量100 名粉丝更可以近距离看到Mina的晶莹剔透肌肤，名额极少，先到先得！

9 月13 日（明天）起於 SK-II 朗豪坊LANGHAM BEAUTY 专柜，使用本地或澳门电话号码(+852/+853)加入SK-II 会员及SK-II WhatsApp，成功回答通关问题，即可购买指定套装及获入场资格！

取筹地点：朗豪坊 L1 砵兰街入口

派筹时间：9 月13 日 10:30AM

《SK-II Get Closer with Mina 见面会》活动资讯

日期：2025 年9 月25 日 (星期四)

地点：旺角朗豪坊L4 通天广场

时间：活动於下午5 时开始

参加者当日下午3 时，可到L4 酒店天桥，以会员编号换领入场手带，即可入场

入场须知：已购买限定套装的参加者必须於活动开始前到朗豪坊 L4 酒店天桥，现场使用已登记SK-II 会员之本地或澳门电话号码 (+852/+853) 进行认证及登入SK-II NOW会员系统后出示会员编号QR code 作身份认证以换领入场券。如对登入流程有疑问，请向SK-II 美肌专家或活动当日向工作人员查询。每张入场券只限一人入场。入场顺序按购物次序区分。活动期间，参加者必须遵从场内工作人员指示，否则工作人员有权请参加者离开现场。如有任何争议，主办单位有最终决定权。

极端天气安排：

9/13 黑雨或八号风球：开售时间有机会顺延至 9/14 10:00AM。

9/25 黑雨或八号风球：活动有机会取消；已售产品不设退换。

最新安排以 SK-II Facebook 公布为准。

