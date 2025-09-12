《暴君的厨师》润娥、李彩玟这对「超爱斗嘴CP」进入浪漫模式，我们的暴君变了！

关系进入浪漫模式的厨师延志永（润娥 饰）与国王李献（李彩玟 饰），正让观众们心动不已。

tvN 周末剧《暴君的厨师》讲述了穿越时空在同一空间相遇的厨师与王之间的关系，像马卡龙般甜蜜又让人心跳加速。本文也带大家回顾这对斗嘴情侣在相处过程中的点滴变化。



回到过去意外坠落的延志永，第一次与当时的国王李献相遇，是在暴君燕熙君的狩猎场。她用从未来带来的辣椒酱与奶油，搭配山菜做成「法式拌饭」，李献瞬间被延志永那既火辣又令人上瘾的魅力吸引，虽口口声声称她是「大逆罪人」，却也展现出强烈的占有欲。



此外，延志永做出的舒肥牛排与鹿肉法式正统套餐，完美符合拥有「绝对味觉」的李献的口味。她不仅投其所好，还勾起了李献对母亲的思念，最终被任命为御膳房的待令熟手（厨师首领）。

身为待令熟手，延志永所做的料理，每一次都抚慰了李献的心。为安抚他烦乱情绪做的味噌义大利面、为填补空虚胃口煮的热腾腾鸡汤，甚至还有传达「要看本质而非外表」寓意的牛蒡天妇罗与炸猪排，都一次次触动了李献的内心。



这些充满美味、诚意与深意的料理，让李献开始对延志永产生不同於以往的特别情感。尤其是李献还记得延志永曾提过的《望云录》，并将她所做的料理与当天的回忆一起写进日记，甚至以《望云录》为题，表露出他对她的深厚情感。

特别是过去动不动就威胁「你想死吗」的李献，如今却会为了哄她开心而准备礼物，甚至看到她受了小伤就慌乱不已，态度的转变格外引人注目。他已不再把她仅仅视为御厨，而是视为一个女人，让人好奇这段「直球式」的追求将对延志永带来什么影响。







同时，延志永也因李献的细腻关心而开始动摇。她因李献酒醉时的吻而彻夜难眠，看到李献不吃饭又满脸落寞，这些细节都让她感觉到李献的存在已慢慢融入她的内心。然而，她仍挂念著在未来的父亲，也坚持著回到现代的决心，究竟她会如何选择，让人更加期待。





就这样，tvN《暴君的厨师》透过延志永与李献在料理与情感之间的互动，让观众的心跟著怦然跳动。这段穿越时空交织而成的缘分，最终将迎来怎样的结局也令人十分好奇，每周六日更新Netflix同步上线，共12集。

▼第七集预告：



