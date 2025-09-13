韩国「K-Beauty医疗团」爆红！皮肤科一枝独秀，一年70万国际客朝圣

韩国的「K-Beauty」魅力已经不只是在彩妆保养，现在更是直接带动了医疗观光！根据韩国保健产业振兴院最新统计，2023年共有超过70万名外国人专程来韩国看皮肤科，比 2009 年的 6,000 人足足增加了117倍，堪称惊人。

去年来韩皮肤科的外国患者人数，比前一年的23万人又翻了快三倍。 而且在所有外国患者的医疗需求中，皮肤科的比重高达56.6%，直接超越整形外科与内科，成为最受国际客喜爱的科别。 若只算小型诊所，皮肤科更是占到72.6%，完全是一枝独秀。 其中来自日本（43.7%）的「医疗观光客」最多，台湾游客占9.6%。

更有趣的是国际名人也纷纷跟风。 美国超级网红 Kim Kardashian和妹妹Chole不久前就在SNS分享了来首尔皮肤诊所的体验，还意外掀起全球「Korea Glow-up Challenge」热潮，让韩国皮肤医美再度成为话题焦点。



Kim Kardashian Fans FLIP Over Her Bizarre Korean Beauty Procedures https://t.co/7mmdbldPIA via @YouTube — yolo (@yolo31320928072) September 10, 2025

现在的韩国皮肤科早已不只是单纯的医美或保养，而是进一步扩展到「抗老」和「再生医学」。 其中最受关注的就是效果显著的 脂肪干细胞治疗。 专家指出，脂肪组织含有比骨髓多500倍的干细胞，经过技术处理后能提高细胞存活率，治疗效果佳又安全，甚至可能成为韩国医疗观光的下一个王牌。



从美肤管理到干细胞抗老，韩国皮肤科已经进化成「高端医疗服务」，不仅让外国粉丝趋之若鹜，更让韩国稳坐全球医疗旅游新中心。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻