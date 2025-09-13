《暴君的厨师》终於在今天迎来第二幕！润娥♥李彩玟野外惨遭闭门羹、高昌锡爆笑登场

（最新剧照）在 tvN 热门韩剧《暴君的厨师》今晚的第7集中，延志永（润娥 饰）与李献（李彩玟 饰）将前往拜访「怪咖技术者」张春生（高昌锡 饰），亲自出马、寻找战胜明国御厨的方法。

此前，李献应贪婪的明国宦官于坤（金亨默 饰）的提议，接受以朝贡条件为赌注，与各国御厨展开料理对决。这场比赛背后，其实潜藏著针对李献的齐山大君（崔贵华 饰）一派的阴谋。若御膳房御厨们在比赛中落败，将会失去大量利益，於是李献激励延志永务必取胜，绝不能失手。



御膳房总厨延志永也因明国御厨亚斐修（文升攸 饰）对御膳房的轻蔑态度而被彻底激怒，燃起了胜负欲。她在穿越到过去之前，曾在世界级厨师大赛上夺得冠军，如今能否再次在料理大师面前展现出辛辣的实力，令人期待。

就在此时，延志永与李献为了在关乎国运与厨师尊严的比赛中取胜，决定走出宫门，去寻找能制作特殊料理道具的技术者。他们的目标正是住在深山中的怪咖张春生。



公开的剧照中，延志永、李献一行人与怪咖技术者张春生的火爆初见场面吸引视线。张春生一见面不但不打招呼，还直接抬出大炮将他们拦下，让暴君李献的暴脾气瞬间被点燃，气氛更加紧张。就连延志永也露出不悦神情，令人好奇两人是否能成功说服张春生，得到料理道具。



在大炮瞄准下展开对峙的润娥、李彩玟与高昌锡，将於今晚9点10分在《暴君的厨师》第7集中登场，Netflix同步播出。



