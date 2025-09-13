韓國「K-Beauty醫療團」爆紅！皮膚科一枝獨秀，一年70萬國際客朝聖

韓國的「K-Beauty」魅力已經不只是在彩妝保養，現在更是直接帶動了醫療觀光！根據韓國保健產業振興院最新統計，2023年共有超過70萬名外國人專程來韓國看皮膚科，比 2009 年的 6,000 人足足增加了117倍，堪稱驚人。

去年來韓皮膚科的外國患者人數，比前一年的23萬人又翻了快三倍。 而且在所有外國患者的醫療需求中，皮膚科的比重高達56.6%，直接超越整形外科與內科，成為最受國際客喜愛的科別。 若只算小型診所，皮膚科更是佔到72.6%，完全是一枝獨秀。 其中來自日本（43.7%）的「醫療觀光客」最多，台灣遊客佔9.6%。

更有趣的是國際名人也紛紛跟風。 美國超級網紅 Kim Kardashian和妹妹Chole不久前就在SNS分享了來首爾皮膚診所的體驗，還意外掀起全球「Korea Glow-up Challenge」熱潮，讓韓國皮膚醫美再度成為話題焦點。



Kim Kardashian Fans FLIP Over Her Bizarre Korean Beauty Procedures https://t.co/7mmdbldPIA via @YouTube — yolo (@yolo31320928072) September 10, 2025

現在的韓國皮膚科早已不只是單純的醫美或保養，而是進一步擴展到「抗老」和「再生醫學」。 其中最受關注的就是效果顯著的 脂肪幹細胞治療。 專家指出，脂肪組織含有比骨髓多500倍的幹細胞，經過技術處理後能提高細胞存活率，治療效果佳又安全，甚至可能成為韓國醫療觀光的下一個王牌。



從美膚管理到幹細胞抗老，韓國皮膚科已經進化成「高端醫療服務」，不僅讓外國粉絲趨之若鶩，更讓韓國穩坐全球醫療旅遊新中心。

