LIVE【2024 SBS演技大赏】完整得奖名单（稍晚即时更新）

一年一度的年末盛典，「2024 SBS演技大赏」21日稍晚举行，战况激烈莫过於「大赏」，六入围有《财阀X刑警》安普贤、《7人的复活》黄正音、《联结》池晟、《好搭档》张娜拉、《来自地狱的法官》朴信惠、《热血司祭2》金南佶！

*典礼於港台时间7时35分开始，稍晚将即时更新得奖名单，红毯照可往：

‎〈LIVE【2024 SBS演技大赏】红毯：「公主」金惠奫小露性感，张娜拉黑礼服个性登场〉‎

典礼主持人：金知妍（宇宙少女苞娜）、金惠奫、申东烨

「2024 SBS演技大赏」完整得奖名单如下：

▼男子新人演技奖：《》、《》、《》

▼女子新人奖：《》、《》、《》

▼青少年演技奖：《》、《》

▼抢镜奖：《》、《》、《》

▼最佳配角奖（迷你剧喜剧/爱情）：《》

▼最佳女配角奖（迷你剧喜剧/爱情）：《》

▼最佳男配角奖（迷你剧类型剧/奇幻剧）：《》

▼最佳女配角奖（迷你剧类型剧/奇幻剧）：《》

▼最佳团队奖奖：《》

▼最佳表现奖：《》

▼最佳CP奖：《》♥、《》♥

▼女子优秀演技奖（迷你剧喜剧/爱情）：《》

▼女子优秀演技奖（迷你剧喜剧/爱情）：《》

▼男子优秀演技奖（迷你剧类型/奇幻）：《》

▼女子优秀演技奖（迷你剧类型/奇幻）：《》

▼男子最优秀演技奖（迷你剧喜剧/爱情）：《》

▼女子最优秀演技奖（迷你剧喜剧/爱情）：《》

▼男子最优秀演技奖（迷你剧类型剧）：《》、《》

▼女子最优秀演技奖（迷你剧类型剧）：《》

▼男子最优秀演技奖（迷你剧奇幻剧）：《》

▼导演选择奖：《》

▼大赏：《》

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻