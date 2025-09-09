《暴君的厨师》润娥「压力锅蔘鸡汤」第一集早有伏笔！《望云录》原来是国王的「恋爱美食手记」

《暴君的厨师》第6集结尾预告进行料理对决，食材里的「蔘」与「汤」已让不少观众联想到经典菜色「蔘鸡汤」，润娥更计划打造压力锅，引发高度期待。其实不少细节早在第一集就埋下伏笔，如今剧集已播到一半，正好是回顾与重温的好时机！

第一集中，润娥饰演的厨师延志永在飞机上翻阅父亲托人寻来的朝鲜史料《望云录》，发现内容似乎是食谱，但可能因古文艰涩难懂，未能细读。现在已看到第6集的观众，不妨再来细看这本图文并茂的「手记」。



第3集里，延志永端出一桌法式宫廷料理，包括加了生蛋黄的鞑靼牛肉、昆布锅巴，以及用豌豆和牛奶熬煮的浓粥。对照《望云录》这一页，燕熙君以文字和插图详尽记录了当日受到的震撼。





第4集里，延志永为暴怒的燕熙君制作「蛤蜊大酱义大利面」，让对方心情大为平复。延志永退下后，燕熙君暗自拿出小本本，不仅记录菜名与食材，还写下背景注解：「庚辰月二十日，己亥。待令熟手於大王大妃所办比试拔得头筹。」



不过细看会发现两张图存在差异：剧中燕熙君写的是「蛤蜊大酱义大利面」，而延志永手上的《望云录》只写「大酱义大利面」，连日期纪录也有所出入，不禁让人好奇，是否与延志永穿越过去有关？



在第7集预告里，延志永画出现代压力锅的设计图，打算委托世宗大王时代著名发明家蒋英实的后人进行制作。而《望云录》中也同样记录了这只压力锅，亦提及即将亮相的「黑蔘松露蔘鸡汤」。





《望云录》还透露了两处「剧雷」。书中记载了一道需用汤匙敲开食用的「库林布伊勒」，似乎正对应现代法式甜点「鲜奶油布蕾 (Crème brûlée）」，也许会在后续剧情中看到；最后一页被撕去一半，只剩下「还世饭」三字，似乎是描述「吃了之后可以回去原来世界」的料理，那么这一页究竟是何内容、在谁手上呢？



值得一提的是，剧中所有人都不相信延志永来自未来，只有燕熙君记住她提过的「望云录」三字，并将之作为手记的标题。两人一同出宫采购时，燕熙君也暗中留意延志永注视的玉佩，悄悄买下送给她。殊不知，他正在一步步完成那本将延志永带回朝鲜，也可能最终将她带走的古籍。



《暴君的厨师》全剧共12集，本周六即将播出第7集，细节这么多又这么甜，实在让人又期待又舍不得追完！



