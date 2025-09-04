《我的邻居是恶魔》首尔专访：润娥挑战双重人格角色，导演李相槿谈续作创作理念

《我的邻居是恶魔》剧组日前在首尔举行媒体专访，导演李相槿携手主演林润娥（YOONA）、安普贤、周贤荣出席，分享这部奇幻喜剧的创作过程与拍摄趣事。这部作品是李相槿导演继《EXIT：极限逃生》后的最新力作，再度与润娥合作，讲述一位白天经营面包店的善良女子夜晚化身恶魔的奇幻故事。

剧本早於《EXIT》完成，导演阐述创作缘起

谈及选择「恶魔」题材的原因，李相槿导演透露，《我的邻居是恶魔》的剧本实际上在《EXIT：极限逃生》之前就已完成。导演表示，当初希望将这个写好的作品作为《EXIT：极限逃生》的第二部作品，因此在修改完善后决定拍摄成这部《恶魔》。



对於电影想传达的讯息，李相槿导演坦承，制作电影时并不会过分执著於向社会传达特定讯息，而是希望观众在戏院观看时能度过愉快的时间，留下开心的回忆，这才是他最想达成的首要目标。

润娥一人分饰两角，诠释内外向性格差异

林润娥在片中饰演善智一角，白天是善良的面包店老板，夜晚则化身为恶魔。谈到角色的MBTI性格类型，润娥解释，早上的善智偏向「I」人（内向），晚上的善智则是「E」人（外向）。不过她补充，观看电影成品后发现早上的善智也不算是超级内向，之前那样说是为了让两个人物的差别更加分明。



在造型风格方面，润娥详细说明了两种形象的差异。早上的善智采用比较干净、清纯、端庄的风格，晚上的善智则比较华丽、用色大胆，并会配戴很多饰物。这些细节的加入让两个角色从外表看起来的内外向个性对比更加明显。

演绎过程中，润娥特别注意早晚善智在说话方式及语气上的差异。晚上的善智更加有活力，连招牌笑声都希望带有恶魔的感觉。由於夜晚角色喜欢华丽打扮，在美甲、有色隐形眼镜等细节部分，润娥都有与导演商量后逐一选择。



导演二度合作润娥，称赞其表演能力

李相槿导演再次邀请润娥担任女主角，他表示与润娥在《EXIT：极限逃生》合作时有很多美好回忆，大概可以想像到她在《我的邻居是恶魔》会如何表现，因此觉得可以相信她、把角色交给她，能再次合作感到非常开心。

安普贤挑战内向角色，分享兼职经历

安普贤在片中饰演比较内向、软弱的角色，与之前演过的刚强角色不同。他表示非常感谢能接到这个角色，因为是比较软弱的人物，所以想要挑战一下。



谈到现实中最深刻的兼职经历，安普贤分享在首尔做过很多快递工作，凌晨起来到农水产物中心分发货品。为了赚钱做了很多这类兼职，但他把这当成是在做运动，抱著一石二鸟的心态去兼职。

周贤荣赞叹润娥演技转换

周贤荣分享拍摄时的观察，表示最令他惊叹的是润娥在「准备，开始」指令下突然从正常状态变成恶魔角色的瞬间。他形容在旁边等待时非常实时地见证著她眼神突变的那一刻，真的令人非常惊叹和神奇，观看电影时也觉得润娥的演绎非常厉害。



演员畅谈角色体验与未来挑战

当被问及现实中是否会像角色一样守护恶魔时，安普贤表示不会逃走，认为跟恶魔善智一起时非常奇幻但也很有趣，只要能帮忙的一定会帮忙。周贤荣则表示，观看电影后觉得善智的角色太有魅力，作为演员希望可以挑战感觉非常不同的一人分饰两角，虽然难度很高，但看到润娥非常有活力地消化角色，也很想挑战这类演出。

剧组向香港观众表达期待

专访最后，剧组成员纷纷向香港观众表达心意。李相槿导演表示真的很想再去香港一次，润娥希望大家能感受到电影每个角色和导演的真心，安普贤期待有一天能直接去香港与观众见面，周贤荣则呼吁香港观众多多支持《我的邻居是恶魔》。



此外，《我的邻居是恶魔》是一部恶魔附身题材的悬疑喜剧片，讲述善智（润娥 饰）每天淩晨会变身为恶魔，住在楼上的无业男子吉久（安普贤 饰）发现她的秘密后，开始了每天淩晨守护她的艰难「兼职」之旅，影片已於8月13日在韩国正式上映，并於9月4日在香港公开！



