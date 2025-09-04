Netflix 新綜藝《劉在錫CAMP》劉在錫成為民宿主人，李光洙＆邊佑錫是員工！網：入職條件是190公分？

這個陣容！！一定要看！！

Netflix 韓綜《劉在錫CAMP》（유재석 캠프）是劉在錫出道34年後首次挑戰經營民宿的綜藝節目。之前公開的預告中，劉在錫換上露營裝後宣布：「 Netflix 的新挑戰！我要開民宿了！劉在錫CAMP！」之後他喊著：「客人是王！而我也是王！」的節目口號，最後還邀請想和他一起玩的人，趕緊來報名！節目已在7月12日開放報名。



[단독] 유재석, 넷플릭스에 캠프 차리다?!



넷플릭스 민박 예능, 이번엔 캠프로 갑니다. 손님도 왕이고, 유재석도 왕이 되는(?) <유재석 캠프>. 오직 넷플릭스에서, 커밍 쑨.



今日（4）還宣布李光洙和邊佑錫確定加入成為職員。曾與劉在錫長期合作的李光洙，兩人的化學反應預計會再次抓住觀眾們的視線；還有充滿新鮮感的邊佑錫加入，會展現什麼樣的藝能感？讓人相當期待！



消息一公開也讓網友紛紛表示：「早知道就申請了啊啊」、「入職條件190公分」、「邊佑錫出演好神奇啊，好期待」、「感覺三個人都沒有工作頭腦，所以更加期待」、「哇～好期待邊佑錫的綜藝」、「客人是王！劉在錫也是王的節目宗旨，看來光洙什麼事都要做了」、「要想成爲職員，身高必須達到190公分以上嗎」、「這個組合太棒了」、「有李光洙感覺會很有趣」、「但是三個人好像都不會做料理」等等。

《劉在錫CAMP》由《奇案84的奇趣民宿》的李昭旻PD擔任導演，他也表示：「期待兼備熟悉和新鮮的二人組的加入，能散發出歡樂的協同效應，完成更加豐富的化學反應。另外，還會有新的職員加入。」而《劉在錫CAMP》預計明年（2026年）在 Netflix 公開。

