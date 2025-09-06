《暴君的厨师》第五集先公开：李彩玟借酒劲强吻润娥，清醒后彻底慌了！姜汉娜厨艺对决火药味十足

上周公开的第4集里，燕熙君（李彩玟 饰）借著酒劲霸道推倒了延志永（润娥 饰），还不由分说地给她深深一吻，今晚终於要面对冲动造成的后果了…！XD

《暴君的厨师》今晚即将公开第5集，最新公开的片段中，任颂载向燕熙君汇报国事后，提到前一晚发生的事。任颂载一开始扭扭捏捏地讲不出口，在燕熙君的催促下，撅起嘴唇问道：「听说您昨晚饮酒时，和待令熟手…这样了。请问这是真的吗？」



站在一旁的尚膳内官也面露难色，燕熙君则惊慌得眼珠乱转，大喝一声：「乱讲什么呢！」任颂载打算结束话题，燕熙君赶忙叫住他，看来是对自己昨晚的鲁莽举止一无所知啊XD



[5화 선공개]

속내를 알 수 없는 사신의 방문

그리고 어젯밤 대령숙수와의 음... 음음?



[토일] 밤 9:10 방송 | tvN#같이달려tvN #폭군의셰프 #BonappetitYourMajesty pic.twitter.com/2Mj2HKFSVv — tvN drama (@CJnDrama) September 5, 2025

同时公开的最新剧照里，燕熙君和延志永关於昨晚的「唇部接触事故」进行追究，志永眼神如炬、仿佛要射出雷射，燕熙君则心虚尴尬得直冒冷汗。









此外，tvN还公开了一组关於料理对决的剧照。姜漠珠（姜汉娜 饰）忌惮燕熙君对延志永的关心，想尽一切办法要逼走她，延志永也察觉到姜漠珠的意图，而且作为未来人，对姜漠珠的声名狼藉心知肚明。剧照中，姜漠珠和延志永各自准备了一桌菜肴，为了俘获燕熙君和齐山大君的味蕾而展开正面交锋。据悉，延志永展现出了非凡的社交能力，就连野心勃勃的姜漠珠也被她压得抬不起头。







燕熙君和齐山大君的脸上洋溢著灿烂愉快的神情，究竟是什么美食彻底俘获了两人的味蕾？而这道料理的主人又会是谁！《暴君的厨师》第5集将於今晚通过Netflix同步韩国公开，等不及想看啦！





