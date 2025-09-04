【韓網熱門】邊佑錫&Karina亮相同場活動，超現實美貌驚呆網友：「好像AI人、未來人」
廣告

【韓網熱門】邊佑錫&Karina亮相同場活動，超現實美貌驚呆網友：「好像AI人、未來人」

明星   2025年9月4日   星期四10:55   Sani  

（封面圖源：TVDaily）

3日傍晚，演員邊佑錫、aespa成員Karina等多位藝人出席在首爾聖水洞舉辦的HAUS NOWHERE SEOUL預開幕活動，現場星光熠熠。 邊佑錫以修長比例與模特氣場成為焦點，Karina則以冷艷造型和精緻美貌驚豔全場，引發韓國網友熱烈討論！

邊佑錫：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

Karina：
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）
（圖源：TVDaily）

韓國網友評論：
（關於邊佑錫）
1. 媽呀，腿有我的身高那麼長
2. 褲子像窗簾一樣長！
3. 真的好像未來人類啊
4. 模特出身果然不一樣啊
5. 好像遊樂園裡做氣球玩具的踩高蹺小醜... 真的是人類的比例嗎？
6. 最後那個影片太帥了，完全是漫撕男
7. 最神奇的是，新聞照片比（站姐的）大炮預覽圖更好看，影片又比新聞照片更好看kkkk太好奇真人是什麼樣了！

（關於Karina）
1. 哇真的好像AI，太美了
2. 有一種人外種族的美感，簡直瘋了
3. 好像動畫片/遊戲/漫畫裡的角色
4. 眼鏡造型超適合她
5. 真是是和我一樣的人類嗎？
6. 皮膚仿佛在發光，像陶瓷娃娃一樣
7. 怎麼還有人在酸Karina，照照鏡子吧

出處：https://theqoo.net/hot/3899104217，https://theqoo.net/hot/3899020418

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 【韓網熱門】邊佑錫&Karina亮相同場活動，超現實美貌驚呆網友：「好像AI人、未來人」
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手