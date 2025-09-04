【韓網熱門】邊佑錫&Karina亮相同場活動，超現實美貌驚呆網友：「好像AI人、未來人」

3日傍晚，演員邊佑錫、aespa成員Karina等多位藝人出席在首爾聖水洞舉辦的HAUS NOWHERE SEOUL預開幕活動，現場星光熠熠。 邊佑錫以修長比例與模特氣場成為焦點，Karina則以冷艷造型和精緻美貌驚豔全場，引發韓國網友熱烈討論！

邊佑錫：









250903 하우스노웨어 #변우석



허리가 그냥 한줌이세요

울 집 강아지는요 스타일리스트분께서 옷 다듬어주시는 동안에도 인사해 #ByeonWooSeok pic.twitter.com/bpsfG51Ese — (@hbwsday_1031) September 3, 2025

Karina：









just so gorgeous pic.twitter.com/v4WUsAe4jR — karina loops (@KRNFILE) September 3, 2025

韓國網友評論：

（關於邊佑錫）

1. 媽呀，腿有我的身高那麼長

2. 褲子像窗簾一樣長！

3. 真的好像未來人類啊

4. 模特出身果然不一樣啊

5. 好像遊樂園裡做氣球玩具的踩高蹺小醜... 真的是人類的比例嗎？

6. 最後那個影片太帥了，完全是漫撕男

7. 最神奇的是，新聞照片比（站姐的）大炮預覽圖更好看，影片又比新聞照片更好看kkkk太好奇真人是什麼樣了！

（關於Karina）

1. 哇真的好像AI，太美了

2. 有一種人外種族的美感，簡直瘋了

3. 好像動畫片/遊戲/漫畫裡的角色

4. 眼鏡造型超適合她

5. 真是是和我一樣的人類嗎？

6. 皮膚仿佛在發光，像陶瓷娃娃一樣

7. 怎麼還有人在酸Karina，照照鏡子吧

出處：https://theqoo.net/hot/3899104217，https://theqoo.net/hot/3899020418

