打码有打跟没打一样XD《鉴定师》台湾录影预告：颂乐又挑战恐怖食物，伟晋舒华频率很搭

i-dle台籍成员舒华主持的全球版《鉴定师》，终於要来到「回家录影」之内容，按照先前记者会公布的嘉宾，部分内容已在预告公开！

应是为了因应「全球版」在台湾拍摄、与先前较不同的内容，《鉴定师》重新开设了新频道《鉴定师：Inspector》，预告昨（2）日公开，全是在台北录影的内容。制作组为了营造神秘感替来宾打了马赛克，但……有人连猜都不需要猜，一听声音就是他！



台湾网友公认最好认的就是黄伟晋！声音、发型、穿搭无庸置疑，还有不少网友认为他和舒华频率很搭，对话相当有效果，可以另外再搭档主持新节目了！再来是颂乐，颂乐的惊呼声，还有对奇特食物又怕又爱的模样，就是她了！她以前在台湾尝试过「蟑螂拉面」（大王具足虫拉面）、田鸡（青蛙）、皮蛋、鸡爪，这次吃带脖子的鸭头，又复制了「本来很害怕，后来吃得津津有味」的有趣画面！



除了伟晋与舒华以外还有……



和颂乐合作华语单曲〈Floating Free〉的9m88、曾演《谁是被害者》与《我吃了那男孩一整年的早餐》的李沐，以及曾演《HIStory2-越界》与《通灵少女2》的范少勋！舒华和他们都不像初次见面，各有化学反应！



预告底下留言充满著台湾与各国粉丝的期待，其中一些韩国粉丝表示舒华讲母语更活泼开朗了。

▼预告片



按照先前在台举行记者会，以及台媒取得内容，嘉宾应该还会有LuLu、Energy与SUPER JUNIOR-D&E（东海与银赫），而会不会有舒华本身期待的TWICE子瑜和柯佳嬿就不得而知了（希望会有啊！）。

