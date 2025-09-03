有她就能火！话题韩剧《暴君的厨师》润娥连续两周夺下演员话题榜夺冠，势不可挡～

少女时代出身的歌手兼演员润娥，绝对是现下最炙手可热的一线演员，她主演的《暴君的厨师》延志永主厨一角，已经让她在演员榜上连拿两周冠军宝座啦！

润娥在 tvN Ｘ Netflix 周末韩剧《暴君的厨师》中，饰演穿越回过去、遇见最糟糕却同时拥有绝对味觉的暴君国王的法式主厨「延志永」，以生动灵活的热血演技点燃周末的黄金时段，搭档新生代的大势男演员李彩玟。



特别是润娥以精湛的料理实力与坚毅的性格，展开一场跌宕起伏的生存记，透过特有的细腻表现力与充满能量的演技，让这位独立的女性角色充满生命力，获得观众们一致好评。



更重要的是，为了完美诠释角色，润娥在开拍前便花费数个月於料理学院学习实际烹饪过程，并接受专业主厨指导精进厨艺。不仅如此，她还为了符合「法式主厨」的设定，事前彻底准备大量法语台词，甚至亲自挑战高难度的威亚动作戏（吊钢丝），这些充分准备自然融入剧中演出，带给观众强烈的沉浸感。有颜值又努力的女演员，想不成功都难。





随著润娥的精彩表现，《暴君的厨师》收视率也呈现急速上升。第4集根据 Nielsen Korea 数据，全国收视率达到 11.1%，首都圈 11.4%，最高瞬间更飙升至 13.6%，刷新今年 tvN 剧集最高收视纪录，展现爆炸性的话题热度。首播时只以4.8%开局成绩已是不俗，但这样短时间的倍数成长可以说是相当强大。



目前，润娥在话题性调查机构 Good Data Corporation 公布的 8月第4周 TV 综合演员话题性部门中，夺下第1名，继上周之后再度蝉联冠军。同时，《暴君的厨师》也连续两周夺得 TV-OTT 戏剧话题性部门冠军，并在 TV-OTT 综合话题性部门登顶，展现压倒性的影响力，是现下讨论度最火热的作品。



《暴君的厨师》每周六、日晚间9点10分播出。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻