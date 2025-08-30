「国民MC」真的清廉！刘在锡被揭靠这招躲过所有逃税风波

娱乐圈偷税漏税事件频发，但被誉为「国民MC」的刘在锡出道34年来却保持 「零争议」，从未卷入任何逃税风波，堪称演艺圈特例。

近日，专业税务师在 YouTube 频道《节税TV》中揭示了刘在锡能在高强度税务调查中屡屡安然无事的真正原因。 大部份艺人报税时会选择以「帐簿申报」方式处理，由专业会计师记录收入与支出，透过费用处理来到节税效果。 但该方式程序繁琐，且稍有不慎便可能引发税务争议。

税务师尹娜谦指出，与一般艺人不同，刘在锡始终采取「基准经费率申报」，即依照政府规定的固定比例计算，虽然简便，但缴纳的税金往往更高。 举例而言，若收入100亿（韩币，下同），透过帐簿申报约缴27亿，但刘在锡采用的基准经费率方式，实际缴纳金额高达41亿，等於自愿多缴约14亿。

关於刘在锡的选择，专家分析认为，这一做法反映了其对「公众信任」的重视。 首先，基准经费率能彻底避免逃税争议，巩固「国民MC」的清廉形象; 其次，简化了繁琐的帐簿与单据管理，让刘在锡得以专注於演艺活动; 最后，该方式几乎消除了税务调查风险，保障事业的稳定性。



「这是一个典型的案例，显示他将长期的形象与信誉，置於金钱之上。」尹娜谦评价道，「刘在锡选择多缴税，不仅是务实考量，更可视为一种『位高责任重』（Noblesse Oblige）的实践，展现了符合其『国民MC』称号的责任感。」专家补充部份艺人会将私人支出列入事业成本，或透过聘请家人为名义员工以降低税额。 但刘在锡从未采用这类方式，因此能在历次税务调查中毫无争议，甚至「不仅没有少缴，反而可能多缴」。

刘在锡凭藉长年坚持「宁可多缴、不冒风险」的报税策略，成功守住34年来的清白纪录。 专家与舆论一致认为，这不仅是个人选择，更是演艺圈难得一见的责任典范。

