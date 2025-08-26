这是眼球净化组合啊！李洙赫收到漫改剧《女皇的后宫们》出演提案，有望成为秀智的「后宫」

哇～这个组合对眼睛太好了，期待秀智的其他后宫们！

今日（26）有媒体报导，李洙赫将出演《女皇的后宫们》（하렘의 남자들）的主角。随后，他的经纪公司Saram娱乐回应：「李洙赫收到《女皇的后宫们》的出演提案，正在积极讨论中。」



《女皇的后宫们》改编自 Alphatart 作家的 NAVER 网路小说，讲述塔利欧帝国的女皇帝拉蒂尔爲了保住皇帝的位置，让男人后宫们加入而展开的宫廷罗曼史幻想剧。从2020年3月到2023年6月，连载的网路小说不仅累计下载量达到2140万以上，不仅在国内，在国内外也大受欢迎。日前，秀智收到饰演女主角「拉蒂尔」的提案，目前正在讨论中，引起人们的热议。



2006年以模特儿身份出道的李洙赫从2010年开始正式展开演技活动，期间出演过《高校处世王》、《夜行书生》、《住在我家的男人》、《某一天灭亡来到我家门前》、《于氏王后》等作品，吸血鬼外貌＋性感的低音，也受到许多粉丝的喜爱。特别是最近出演的作品《S LINE》获选爲《第8届坎城国际剧集展》竞赛单元，走上了红地毯，巩固作爲国际演员的地位。



