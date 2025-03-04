洪锡天盛邀G-DRAGON上《宝石盒》，GD回覆了三个字！他再发邀请：全智贤&IU都来不了

BIGBANG G-Dragon（GD）发行新专辑，还积极亮相音乐节目打歌，由他出演的综艺节目《Good Day》更是掀起追看热潮，果然「龙哥」一出手就能让韩娱圈颤抖，各大综艺节目也纷纷抛来橄榄枝，洪锡天也坐不住了！

洪锡天的综艺节目《洪锡天的宝石盒》节目会邀请他认可的宝石男艺人来，让嘉宾在节目中展现真实反应。洪锡天已向GD发出邀请：「真的很好奇GD的『宝石盒』！GD，你是我永远的宝石和缪斯，不要只去（李）龙真那里（PS：李龙真的《龙塔罗》节目）』，也来上《宝石盒》吧。 你跟龙塔罗不搭，还是我们《宝石盒》最适合你！」他还回忆道：「在曹世镐的婚礼上，我就跟你和太阳说过，你们是我的宝石，随时都可以上节目，还记得吧？ 我当时连孙锡久都拜托过了！这可不是谁都能来的地方，曹世镐和李龙真想来都没机会。 一定要来一次啊，志龙！你这次的歌曲、时尚、舞台真的太完美了，果然是GD，无敌爆炸！」



看到这番热情的邀约，GD本人也亲自留下了「嗯嗯嗯？」（是是是？ ）的评论，洪锡天随即用长篇留言回应。 洪锡天表示：「我的宝石GD，羞涩地回复是不是太可爱了？ 上《宝石盒》完全不用担心，只要来就行！」再次向GD发出热情邀约。



洪锡天接著说道：「我现在要开始练习GD的舞蹈了，穿著裙子练习中。54岁的哥哥要跟上GD的时尚和歌曲可不容易，但因为你一直是我的宝石，所以我会挑战一下。不过蓝色头发我是真的跟不上，你懂的吧？我的头型就这样，发型实在是无法模仿……啊！假发！如果GD你能上《宝石盒》，那我就戴上蓝色假发、穿上裙子模仿你，赶紧空出时间吧！求求你接受我的执著，我们《宝石盒》可不是随便谁都能上的！Mikey Madison？ Demi Moore？ Beyoncé？ IU？ 金高银？ 全智贤？ 她们都不行，通通被PASS！」

他还强调：「这次的机会只给你，赶快抓住它吧，plz！！！如果你不上节目，我的心会很难受，too bad。」并在文末加上了「#洪锡天的宝石盒」标签，引发了网友们的欢笑。

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