李常敏亲自宣布婚讯「是很晚才找到的珍贵之人」，HAHA、金智珉、洪锡天、吴珉锡等祝福

李常敏（李尚敏）昨30日传出婚讯，他担任班底的节目《我家的熊孩子》所属电视台SBS代为证实并透露详情可收看播出，他后来也亲自发文宣布好消息。

*先前报导回顾：

〈《我家的熊孩子》喜事连三！金钟旼、金俊昊后是李常敏！今夏结婚抢先金俊昊〉



李常敏公开手写信，文中写道：「大家好，我是李常敏。大家应该都被突如其来的消息吓到了吧？传达消息的我现在也很紧张。我有了一个非常爱的人，想和她一起走过人生的第二幕。是让我无论遇到什么困难都想守护的人，想著如果和她在一起，应该可以幸福地度过一生。」

「因为是很晚才找到地珍贵之人，所以很小心翼翼，也迟了告诉身边的人。虽然让大家吓到了，但希望能一起开心、一起为我祝福，我将不胜感激。今后也一直替我加油、鼓励我的人们，为了报答大家，时时刻刻会更带著责任感地生生活下去。――李常敏」



贴文底下一排蓝勾勾名人留言祝福，包括DinDin、HAHA、金智珉、李连福、金相赫、沈珍华、董贤培、洪锡天、申智、蔡丽娜、T-ARA孝敏、朴涩琪、张圣圭、吴珉锡、姜在俊、宋歌人、金风、Rhymer Kim（BRANDNEW MUSIC代表）、韩素英、柳河……等等，歌谣界后辈HAHA还喊他「雷鬼之神」。



而《我家的熊孩子》伙伴之一、金俊昊的未婚妻金智珉留言：「身为昨天也在场的1人，感到超幸福。」看来金智珉也参与了《我家的熊孩子》李常敏宣布婚讯的录影，从金智珉的语气来看，不晓得是不是求婚内容？和金智珉相反，洪锡天倒是遗憾自己没能到场，但仍表达祝福并喊「常敏赞赞」。难得的是，《熊孩子》突然消失多年的成员吴珉锡也出现祝福：「哇……哥……！真心恭喜你！」



李常敏在《我家的熊孩子》宣布婚讯的内容将在11日播出，网友除了祝福之外也好奇对象是否是先前节目上相亲的对象，还有人笑说衍生节目《脱掉鞋子恢单4Men》「瓦解中」，因为李常敏和金俊昊相继再婚后，恢单男就只剩卓在勋和林元熙了，林元熙疑似还有暧昧对象发展中。

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