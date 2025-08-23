Netflix《Kpop猎魔女团》导演揭密灵感来源：结合韩国巫俗文化与女性叙事，第二部构思曝光！

Netflix 原创动画 《K-pop猎魔女团》上线以来人气居高不下，22日在首尔龙山区CGV举办的记者会上，导演之一玛姬・姜（Maggie Kang）分享了作品相关的故事与后续构想。

《K-pop猎魔女团》由韩裔加拿大导演玛姬・姜（Maggie Kang）与 Chris Appelhans共同执导，讲述秘密从事恶魔狩猎的K-pop女团HUNTR/X，与威胁世界的男子偶像团体Saja Boys进行战斗，对抗恶灵、守护世界的奇幻冒险故事。



深植传统的巫俗文化与女性叙事

姜导演透露，角色「露米」的诞生灵感其实来自韩国传统的巫俗（萨满教）文化。 她强调了以「巫师」作为女性叙事切入点的意义：「传统上多数巫师都是女性，这一点非常有趣。 她们在驱鬼仪式中穿著男性服饰，不仅让人感受到力量，更是一种进步且带有女性主义意味的象徵。 所以，我自然而然地将女性叙事和巫俗元素以隐喻的方式融入了剧情。」

她进一步解释，作品的灵感之一就来自萨满教的驱鬼仪式「굿」，因为它是结合音乐、舞蹈、服饰的综合艺术，非常接近K-POP的表演形式：「굿就像一场最初的音乐会。 巫俗文化透过音乐和舞蹈驱逐恶灵，这一概念原本就存在於我们的文化里，与HUNTR/X完美适配，自然就产生了这样的连结。」



颠覆常规的主题与女性角色

对於《K-pop猎魔女团》获得如此高人气的原因，姜导演认为剧情和角色是决定性因素，而电影的核心主题是「羞耻心」：「每个人都渴望获得爱情、安定、认可，都有想要掩藏在内心的东西。 这是一种普遍存在的叙事，一定能让所有人感到共鸣。」

姜导演亦特别强调，很多动画片倾向於把女性角色做得美观，既不能太搞笑也不能太愚蠢，而她想创造的是毫不修饰的、自信的女性形象：「我想看到确实搞笑的脸、吃东西时很喜感的样子，想看到像我这样的女人，想展现真正搞笑的女性角色。」



强烈的文化身份认同造就动力

姜导演透露了制作《K-pop猎魔女团》的初衷，居然可以追溯到国小二三年级。 当时教师无法在地图上找到韩国，直到她解释位於中国和日本之间并亲自指出：「和另外两个国家不同，韩国被标示为发展程度较低的国家，这让我感到非常震惊。 从那时起，我就想要让世界了解我们国家的地位。」姜导演认为很多西方人制作的韩国内容缺乏正确的考据，所以组建了韩国人团队，花了7年时间，对电影中每一个细微元素都用心打磨。

身为徐太志和孩子们、H.O.T的粉丝，姜导演对韩国文化有极强的认同感，甚至偶尔会忘记自己其实是加拿大人：「我们有必要对自己的文化感到自豪。 有些侨胞会对身份认同感到混乱，但我从来都认为自己是韩国人。」



会不会有第二部？

对於后续作品，姜导演透露有可能加入韩国演歌Trot的元素：「虽然还没有正式宣布，但我有很多幕后故事和点子。 有很多想合作的音乐人，希望能以Trot等韩国音乐类型进行呈现，也想加入一些重金属元素。」



