《刘QUIZ》大神刘在锡将访问比尔盖兹和《Kpop 猎魔女团》导演，历代关注度最高的一集！！

【最新预告】tvN 招牌综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》将迎来Microsoft微软创办人：比尔盖兹，和在全球爆红的Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》导演玛姬・姜（Maggie Kang），历代级的采访组合引爆期待。

将於8月27日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》第308集，将以全球特辑形式呈现。

当天的嘉宾包括一经公布出演消息便引发热议的比尔盖兹（Bill Gates），以及在全球掀起热潮的动画电影《Kpop 猎魔女团》韩裔导演玛姬・姜，这两人都在全球展现了自身的影响力，他们背后的故事让人相当好奇。





特别是《刘QUIZ》公开了刘在锡、曹世镐与比尔盖兹一同合照的画面，更加引人注目。据悉，在实际录制现场迎接比尔盖兹的刘在锡和曹世镐，难掩紧张与兴奋，但随著关於人生价值与生活等多样话题的交流，现场气氛逐渐变得自在，最后更充满笑声。





究竟比尔盖兹将在《刘QUIZ》分享什么故事？与两位MC的交流又是如何？挑战问答是否成功？以及《Kpop 猎魔女团》导演的更多制作花絮与灵感故事，都引发众人的好奇。

这一集堪称历代级的采访组合《刘QUIZ》将在周三晚间8点45分播出，真的好想快点看到啊！！！

▼最新节目预告：

▼【影片】节目率先释出比尔盖兹在《刘QUIZ》猜题的片段：

