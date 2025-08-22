Super Junior迎接出道20周年，持续写神话「音源榜单横扫冠军」！11／15、16唱进台北大巨蛋再创传奇

「韩流帝王」Super Junior於2005年乘著强大气势正式出道，一曲〈Sorry Sorry〉在台打开高知名度，20年来更在KKBOX韩语专辑榜创下称霸209周冠军的历史纪录。2025年是20周年，他们邀请广大E.L.F.（官方粉丝名称）共襄盛举最新篇章，自8月22日起以首尔为起点，展开「SUPER SHOW 10」巡回演唱会，台北演出官方20日官宣，9人将在11月15、16日唱进指标性地点台北大巨蛋，成为首组在该场地举办专场的韩团。

Super Junior日前推出第12张正规专辑《Super Junior25》，作为纪念出道20周年的重量级作品。主打歌〈Express Mode〉是一首节奏强烈、能量十足的快节奏歌曲，副歌旋律洗脑，歌词则传达不停留於现状、持续追梦的热血态度。9位成员不仅维持冻龄外貌，团体刀群舞更被赞为出道以来的巅峰演出，粉丝纷纷留言「帅到炸裂，已无法用文字形容」、「再次证明哥哥们真的不会老」。

本次专辑《Super Junior25》在各方面都具备重大意义，作为20周年纪念专辑，9人日前到齐出演《认识的哥哥》，回味起20年前初心，搭著大型巴士游览车跑行程，专属Super Junior的兄弟情与团魂展现无遗。粉丝的支持也同样令人动容，《Super Junior25》仅发行4天，专辑销量便突破28万张，发行第7天（7月14日）飘破30万张，创下Super Junior自身最高销售纪录。



此外，专辑主打歌〈Express Mode〉在台湾横扫最大音乐平台KKBOX的即时榜、K-POP新歌日榜、K-POP单曲日榜等多项榜单冠军，另外8首收录曲也全数「排排站」挤进榜单上位圈，整个排行榜几乎被Super Junior包办，实证属於他们的依然持续书写中。

Super Junior与E.L.F.之间双向奔赴的爱更是强烈，他们在7月19日出演《Show! 音乐中心》时，当唱完歌曲〈Express Mode〉时，东海顺势拿起歌迷的手灯高举，节目组利用9宫格拍下9人的结尾画面，而东海手上的手灯象徵著粉丝的存在，9位成员与E.L.F.共同完成传奇一幕，让无数歌迷感动表示「还可以再爱20年」。

这段长达20年的旅程，如今进入崭新篇章。Super Junior正式启动20周年「SUPER SHOW 10」巡回演唱会，台北站预计在11月15、16日於台北大巨蛋盛大举办，团员过去数度誓言「挑战大巨蛋」，该指标性的场地对9人来说颇有象徵性。演唱会售票讯息於20日正式公开，票价分为6880、6480、 6280、5680、4880、3880、3680、2880元，其中6880票价区可享有SOUNDCHECK福利，门票分为三阶段购票，8月28日13点到22点为E.L.F. MEMBERSHIP会员抢先预购，再来是国泰世华CUBE卡友於8月29日13点到16点优先购，最后8月30日中午12点全面於拓元售票系统开卖。



【SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR in TAIPEI】

演出时间：（实际演出时间以现场公告为准）

2025.11.15 (六) 19:00

2025.11.16 (日) 17:00

演出地点：台北大巨蛋

赞助单位：国泰世华银行、好好生医

票价：

特A区NT $6,880 （含SOUNDCHECK）

特B区 NT $6,480

看台座位区 NT $6,280 / 5,680 / 4,880 / 3,880 / 3,680 / 2,880

售票时间：

2025.8.28 (四) 13:00 – 22:00 E.L.F. MEMBERSHIP (GL)预购

2025.8.29 (五) 13:00 – 16:00 国泰世华CUBE卡友优先购

2025.8.30 (六) 12:00 拓元售票系统正式开卖



