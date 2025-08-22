Super Junior《Super Show》两大炸裂黑历史再现：咕噜厉旭&野马始源

Super Junior招牌巡回演唱会《Super Show》，第十次《Super Show 10》今（22）日开跑，而从上周Super Junior官方YouTube频道便开始直播《Super Show 1》到《Super Show 9》安可场内容，有两大「黑历史」最受讨论！

咕噜厉旭

《Super Show 4》成员们有人扮超人（始源），有人扮卓别林（东海），有人扮恰吉（艺声），有人扮传奇摔跤选手霍克霍肯（Hulk Hogan，利特扮）……最荒谬的大概是厉旭竟选择扮咕噜！



厉旭曾坦承是自己想扮的，成员们也拍手叫好，但后来竟被当时的SM娱乐大家长李秀满叫去约谈……搞笑的是，厉旭前面才有帅气演出，下秒竟不顾形象，E.L.F.回顾这片段都要笑翻。



还有很荒谬的是，圭贤扮贾伯斯，一直吃还到处喂人，还丢下台送给粉丝哩！



野马始源

再来最经典的，就是《Super Show 6》始源突破「马始」自嘲最高境界，穿起白马装当起半人半马！还拖著长长的身子唱跳努喇鸟feat.卢弘喆的〈野马〉（야생마，Wild Horse）！YouTube还听得到始源音源版本！



还有太多太多「黑历史」（可能成员自己不认为XD）不胜枚举，各种cos打扮包含全员男扮女装cos少女时代，以及现在不脱的成员以前都脱过，在《Super Show 3》直播因内部技术问题停播时，希澈还笑说会不会是内容太19禁呢！

另外也有粉丝笑说如果是因中信兄弟主场表演入坑的新粉丝，看到《Super Show 6》小分队D&E演出，可能会不敢相信是一样的人，风格差太多XDD。银赫经典的自创Rap内容「宝石美男」亦被拿出来，因为总会想起他们在团综上，厉旭毫不留情对歌词内容大笑啊！



还有你深刻印象的《Super Show》搞笑场面吗？不晓得今天开始的《Super Show 10》还会带给粉丝什么呢？

