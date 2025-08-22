i-dle薇娟出演日剧《玻璃之心》主题曲MV《永远前夜》！搭档《天气之子》醍醐虎汰朗，导演佐藤健「男友视角」超伤感

Netflix热门日剧《玻璃之心》（Glass Heart）昨日公开主题曲《永远前夜》（Forever Eve）的MV，居然请来韩国女团i-dle成员曹薇娟与人气小生醍醐虎汰朗合作主演，作为剧集主演兼监制的佐藤健更亲自担任导演，呈现出令人心动的初恋氛围。

《玻璃之心》由佐藤健、宫﨑优、町田啓太、志尊淳主演，改编自同名小说，讲述一群年轻人追求音乐梦想的青春故事，7月31日全球同步上线后不仅登上日本Netflix周榜冠军，更位列非英语区全球榜第8名，掀起热潮。 剧中虚构乐团「TENBLANK」因观众反响热烈而实际出道，正式发行了专辑《Glass Heart》并夺得Apple Music日本专辑榜冠军，这首《永远前夜》便收录其中，是对TENBLANK而言极具意义的一首歌。



主演之一佐藤健因先前出演日版《和我老公结婚吧》而获得韩国观众关注，此次不仅为《玻璃之心》担任主演、实际演唱，更对《永远前夜》MV十分重视，亲自担任导演并参与制作与监制。 MV另一主角是新生代咽炎醍醐虎汰朗，因为《天气之子》主角森嶋帆高担任配音而广为人知，曾参演韩国电影《凤梧洞战役》，近期则在舞台剧《神隐少女》中饰演白龙，备受瞩目。



《永远前夜》（Forever Eve）的MV昨日通过佐藤健YouTube频道公开，以男友视角细腻记录男女主角从心动、相处到只剩怀念的伤感过程。 i-dle曹薇娟穿梭於不同时间和场景，欢笑嬉闹展现出真实可爱的女友感，更在最后一幕以细腻动人的表情诠释「思念的存在」，留下深刻余韵，一公开就获得网友好评惊喜。



MV公开后，薇娟也通过个人IG分享了拍摄当时的花絮，是更加高清的美貌啊啊啊~







此外，薇娟所属女团i-dle也在积极拓展日本活动。 今年她们登上日本大型音乐祭「SUMMER SONIC 2025」舞台，并将於10月3日发行日文EP《i-dle》，随后在10月4日於崎玉超级竞技场、10月18日及19日於神户World Hall举办日本巡演。

