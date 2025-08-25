[首尔旅游]韩国医美将於2025年底停止退税〜年底前冲一波！如何选择流水线医美诊所VS个人医美诊所

近来有许多人到韩国旅游时，也会顺便安排一个医美行程，不过韩国提供医美服务的诊所真的非常多，形式也各有不同，在体验了流水线以及个人医美诊所后，为大家比较一下其中的差异点。

服务流程：

无论是流水线诊所或是一般医美诊所，都是需要事前预约的。大家可以在出发前，先在线上预约希望前往的时段，以免需要排队久候。



流水线医美诊所通常价格非常透明，也号称业界最便宜。一抵达之后就先由负责的客服人员进行谘询，会先依照你的需求与肤况来推荐适合的疗程，并提供对应价格，通常网路上写的都是「最少」施打单位，一开口问了之后，实际施作价格都会比网路上的金额高出很多倍，客服人员会表示，就需要那么多发才有效果。全程有中文翻译人员在旁，你可挑选想要的疗程之后进行付款。



个人诊所则是先进入院长室，本次选择的是一家位於清潭洞的医美诊所，院长是一位相当年轻帅气的医师，在YT上颇有人气，但并没有太多网红介绍。他非常仔细地说明你的状况，以及说明可能需要的疗程以及改善效果，也会请来一位中文翻译人员，有皮肤的相关疑问都可以询问院长。而院长说明完毕后会引导你进入另一房间，有位美丽的室长负责向你说明对应的价格，并让你选择想做的疗程。同行者有人若有希望体验的新仪器，也可以提出想法，再由院长评估是否可行，由室长进行报价。决定后再到前台完成付款。





施行过程：

流水线医美因为客人众多，会直接请你自行卸妆洗脸，然后等待叫号。到一间一间小房间内施行疗程。实际操作仪器的人虽然都穿著白袍，但也不知道是不是医师，如果你要求录影，通常他们会希望不入镜，你拍自己的脸即可。其间也不会与你有交谈，单纯施打机器完毕。



个人医美诊所从等待时就有VIP的待遇，休息室相当美丽，并且由院长亲自操作仪器施作，在开始操作时也会在你脸上先用笔画出今日要施作的重点部位，以及期待达到的效果。要录影或拍照都没有关系，在进行的期间院长也会不时询问「疼痛程度是0到10分中的几分呢？」由於每个人对於疼痛耐受度不同，院长也可依照每一个人的耐受度来稍作调整。当然医美诊所从卸妆到敷上麻药，以及疗程完成后的冷却收敛都有专人为你服务，与流水线感受很不同。另外即使是同样机台，不同医师的操作手法也是不尽相同的。



退税方式：

流水线医美通常在现场备有退税机器，在当场就能刷护照与相关资讯进行退税（大多退回信用卡中），个人医美诊所则是开好退税单，请我们到机场再进行退税（可退现金或信用卡）。



术后效果：

其实术后效果挺主观的，因人而异，不过整体感觉上，个人诊所的说明以及服务，总是比流水线来得更详细（当然收费也较高），有时候多个疗程一并施作很可能会有相互影响的问题，或是某些效果重叠就不需要，但流水线医美就不会花时间解释这些内容了。如果肤质不差，个人医美诊所也不会强力硬推最近很夯的丽珠兰，不过本次因为想体验所以主动谘询院长，他仅建议尝试眼周1cc即可，不一定要全脸打。

