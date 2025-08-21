大势们的相遇！《暴君的厨师》李彩玟和VARO娱乐签订专属合约，与边佑锡成为同门！

「新一代演员」李彩玟离开金秀贤所属的 Goldmedalist ，立即与VARO娱乐携手合作。

20日，经纪公司 Goldmedalist 通过正式立场表示：「2025年8月结束后，本公司与李彩玟演员的专属合约正式结束。经过长时间慎重的讨论，最终决定尊重结果，爲彼此的未来加油。」接著表示：「从出道的那一刻起，可以一起苦恼、一起成长、一起同行，感到非常荣幸。希望粉丝们对李彩玟演员的新出发给予温暖的关心。」

离开 Goldmedalist 的李彩玟，也确定加入VARO娱乐。VARO娱乐表示：「李彩玟拥有吸引人眼球的面孔和用自己色彩诠释角色的力量，爲了让这样的李彩玟今后能够展现无尽的可能性，我们承诺将不遗余力地提供坚实的支持。」而VARO娱乐旗下有晋久、边佑锡、孔升妍、朴柾佑、李瑜美、李秀敬、李洪耐、李真伊等艺人。



2000年出生的李彩玟，2021年通过《High Class》作为演员出道，之后在《由零开始爱上你》、《浪漫速成班》、《今生也请多指教》等作品展现多样的魅力，2024年在《名校的阶梯》给人留下深刻的印象，并跃升爲主演级演员。将在23日首播的《暴君的厨师》饰演暴君「李宪」一角，会展现什么样的魅力？也备受期待！



