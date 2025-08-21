【时尚界大地震】GD头巾造型竟另有隐情：不是时尚，是掩盖！网友：原来哥和我妈同款用法？

作为韩国「顶流」、人气组合BIGBANG的成员、时尚的标杆的G-Dragon（GD），造型上的任何举动都能引领跟风热潮。

前段时间GD就爱上了头巾造型，经常裹著花色头巾出街，虽然看得粉丝们人忍不住吐槽「从龙神变成了龙嬷」、「有一种田间贵妇的高冷感」，但也挡不住其他艺人、粉丝、路人的模仿，硬生生将这股「土味风格」凹成了「High Fashion」！

谁知GD最近又靠一句「真心话」重新将头巾时尚推上了热搜。 YouTube 频道《大声家》公开了《BIGBANG 19周年 Home Sweet Home Party》的先行影片，完整正片将於22日上线。





影片中代替主持人大声担任MC的GD一出场就成功抢镜。 他在会场里四处逛，忽然瞄到一个印有自己角色LOGO的周边商品――重点是，那个LOGO戴著一条醒目的围巾。 GD盯著看了几秒，忍不住吐槽：「这不行啊... 我不太会说谎。」一句诚恳到骨子里的自嘲，让全场笑翻。 随后他又补刀式揭秘：「不过好像也没错，这大概是《POWER》时期的我吧。 我最近已经把『包袱』放下来有一阵子了啦。 其实当时系围巾，是想遮一点肉啦~」影片公开后，粉丝们也立刻在网路上掀起「围巾热议」：「原来我戴围巾是保暖，GD戴围巾是时尚＋遮肉，我输了」、「时尚icon的秘密居然跟我阿姨一样――遮肉」、「GD：我系围巾是为了挡肉。粉丝：哥，那请问帽子是为了遮什么？」等



原来，天王级时尚指标的「围巾造型」，居然背后暗藏这么接地气的小心机没想到数月后，本尊却大方爆料：「说穿了，那只是『时尚版遮肉术』！」一句话证明：偶像也是凡人，只是凡人没办法把遮肉道具戴得这么潮。

