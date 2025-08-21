[有雷]《梦想成为律师的律师们》连续两案触动李阵郁疼爱小孩的心！溺爱的母亲VS控制型暴力父让人拳头都硬了！（EP.3－4）

[有雷]《梦想成为律师的律师们》很容易让大家一集接著一集看下去，每一集就解决一个案件，并且从中连结到自己的内心情感，也让观众们对於角色的情感投射越来越深入。从不接触婚姻以及小孩案件的尹锡勋律师（李阵郁饰），在接下来两案中却让他罕见动怒，连新人姜孝敏（郑彩娟饰）也大吃一惊。

以下为防雷线



一位大约五六岁的小男孩，跑出公园时险些被一台大货车撞伤，不过所幸货车司机及时刹车，孩子没有任何外伤，但送医后却出现了四肢瘫软无法行动的状况，虽然司机没有撞上他，母亲仍找让另一大律师事务所，要求偿司机。由於无外伤，让姜孝敏开始怀疑起精神方面的「疑病症」，也就是生理上并没有病痛，但却因为旁人的反应让自己怀疑自己真的是生病了，进而身体出现了相似的症状。



答辩的状纸也由姜孝敏写了初稿，前辈指出诉讼时必须明确推论，而整个案情导向这位母亲的行为问题。这位孩子已经可以就读幼儿园，母亲却只把他送去了一个星期就接回，因为无法忍受与儿子分离。而一周可以到医院看诊五六次却都没有处方纪录，表示有高度焦虑，怀疑儿子生病的问题。本次的事件也是因为在孩子差点遭撞当时，母亲的过度反应让他以为自己真的受伤了，母亲利用孩子填补自己内心的空虚，而法庭上这位母亲面对尹锡勋的讯问，痛哭失声。



而这个案件令尹锡勋说出重话「有些人根本不配当母亲」，自己与前妻曾约定不生孩子，他看见前妻的验孕棒原本心头一喜，妻子却否认怀孕事实。而姜孝敏也想起自己有听觉障碍的双胞胎姊姊，从小就被送给阿姨一家抚养，令她仍难以认同母亲。接下来有一位有钱有势的代表崔哲珉，被保母指控虐待自己的小孩，指定要尹锡勋律师为他辩护，原以为尹律师会拒绝这样的案子，但他二话不说接手案件。



姜孝敏先是访谈了这位保母，保母已被辞退，但提到了许多有关委托人的六岁小女儿仁英被虐待的惨状，虽然保母没有直接看见崔哲珉施暴，但仁英满身瘀青的伤痕以及忧郁害怕的眼神与表现，十足就是受虐儿的标准症状。於是保母想要带著仁英逃离，但事实上无法这么做，诉诸媒体也都被压下来了，束手无策。姜孝敏听了对孩子的遭遇相当同情，但回公司后却发现这位保母传讯给崔哲珉，说已经有律师来找他了，让崔哲珉快准备付钱。



保母看似藉机威胁崔哲珉，并且保母的背景身分也不是太干净的人，除了有前科外也还在帮丈夫还债，这让姜孝敏对於他所说出的证词，可信度又打了折扣。尹锡勋於是亲自登门拜访，他买了礼物送给小仁英，也亲眼见到崔哲珉是怎么怒斥保母跟女儿的，当尹锡勋伸手想摸摸仁英的头，她下意识伸手挡住，令人心疼。於是尹锡勋开始著手调查崔哲珉的其他问题，不仅仅从虐童事件出发，而要从他金融犯罪的部分来整治他。



尹锡勋早已发现小仁英状况不佳，藉机将她送到医院紧急手术，救回一命。在孩子恢复的同时，尹锡勋已成功找出了崔哲珉洗钱自肥的证据，找了崔哲珉的客户来收拾他，不过在黑道客户前往时，尹锡勋先到了一步，并且出手打了崔哲珉一顿，这令跟著前辈赶到现场的姜孝敏感到相当惊讶，第一次看见前辈为了案件而发怒大打人。最后他们将仁英送回妈妈身边，妈妈也是因为家暴而逃离这个家，母女终於又能重逢。也透露出虽然与前妻约定不生小孩的尹锡勋，内心却渴望成为一个父亲。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻