《Kpop 猎魔女团》导演玛姬・姜将登上《刘QUIZ》：揭开爆款动画幕后秘辛

tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》（以下简称《刘QUIZ》）方面20日透露：「《Kpop 猎魔女团》共同导演玛姬・姜（Maggie Kang）近日参与了节目录制。」

玛姬・姜是Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》的共同导演，该片以K-POP偶像为题材，成功打造出风靡全球的超级热门作品。 节目中她将公开《Kpop 猎魔女团》诞生过程中的多样幕后故事，并分享制作过程及成功的秘诀，为观众揭开更多不为人知的细节。

《Kpop 猎魔女团》讲述同时身为女团与驱魔师的「HUNTR/X」，与对手「Saja Boys」展开对决的故事。 该片上映后取得惊人成绩，成功登上Netflix历代电影票房第2名。

OST同样人气爆棚，其中HUNTR/X的《Golden》近期更同时拿下英美两大排行榜的冠军。 Saja Boys的《Your Idol》与《Soda Pop》，以及HUNTR/X的《How It's Done》等歌曲，也纷纷进入主要音乐榜单，掀起热烈话题。

此外，《刘QUIZ》玛姬・姜导演特辑将於本月27日播出。

