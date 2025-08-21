【時尚界大地震】GD頭巾造型竟另有隱情：不是時尚，是掩蓋！網友：原來哥和我媽同款用法？

作為韓國「頂流」、人氣組合BIGBANG的成員、時尚的標杆的G-Dragon（GD），造型上的任何舉動都能引領跟風熱潮。

前段時間GD就愛上了頭巾造型，經常裹著花色頭巾出街，雖然看得粉絲們人忍不住吐槽「從龍神變成了龍嬤」、「有一種田間貴婦的高冷感」，但也擋不住其他藝人、粉絲、路人的模仿，硬生生將這股「土味風格」凹成了「High Fashion」！

誰知GD最近又靠一句「真心話」重新將頭巾時尚推上了熱搜。 YouTube 頻道《大聲家》公開了《BIGBANG 19週年 Home Sweet Home Party》的先行影片，完整正片將於22日上線。





影片中代替主持人大聲擔任MC的GD一出場就成功搶鏡。 他在會場裡四處逛，忽然瞄到一個印有自己角色LOGO的週邊商品──重點是，那個LOGO戴著一條醒目的圍巾。 GD盯著看了幾秒，忍不住吐槽：「這不行啊... 我不太會說謊。」一句誠懇到骨子裡的自嘲，讓全場笑翻。 隨後他又補刀式揭祕：「不過好像也沒錯，這大概是《POWER》時期的我吧。 我最近已經把『包袱』放下來有一陣子了啦。 其實當時繫圍巾，是想遮一點肉啦~」影片公開後，粉絲們也立刻在網路上掀起「圍巾熱議」：「原來我戴圍巾是保暖，GD戴圍巾是時尚＋遮肉，我輸了」、「時尚icon的祕密居然跟我阿姨一樣──遮肉」、「GD：我繫圍巾是為了擋肉。粉絲：哥，那請問帽子是為了遮什麼？」等



原來，天王級時尚指標的「圍巾造型」，居然背後暗藏這麼接地氣的小心機沒想到數月後，本尊卻大方爆料：「說穿了，那只是『時尚版遮肉術』！」一句話證明：偶像也是凡人，只是凡人沒辦法把遮肉道具戴得這麼潮。

