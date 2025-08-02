郑允浩在 Disney+《下流大盗》中居然是素颜上镜，成功塑造了一个独特的木浦黑帮老大角色！

东方神起成员兼演员郑允浩透过 Disney+ 热门韩剧《下流大盗》成功获得「人生角色」，饰演个性鲜明的黑帮老大「张阀求」。

《下流大盗》讲述 1977 年为了夺取沉於海底的宝船而聚集在一起的勤奋生计型乡巴佬们，彼此欺瞒与斗智的故事。郑允浩在剧中饰演木浦流氓「阀求」，以突破性的角色表现力在每集播出时都带来惊喜。



郑允浩为了诠释与平时形象截然相反的粗犷角色「阀求」，几乎以素颜上镜，并利用浮夸的服装搭配口香糖、香菸等小道具，强化外表的华丽感与视觉效果。



▼网上引发讨论的短片：



此外，他还与导演讨论，亲自补充剧本中未出现的「阀求」背景故事，从细腻设定到情感铺陈逐步堆叠，让角色在与任何人物对戏时都能高度投入，提升整部作品的完成度。



特别是在广受好评的方言部分，他经过特训，向木浦的朋友们请教，并亲自前往当地向计程车司机学习 1970 年代的语气特色，多方努力呈现真实感，最终以流利的方言赋予角色更多色彩，展现鲜明强烈的存在感。



▼拍摄花絮：



根据全球 OTT 平台内容观看排行网站 FlixPatrol 的统计，截至 29 日，《下流大盗》已连续 11 天夺下 Disney+ 韩国综合内容排行冠军，成绩亮眼，郑允浩的个人表现也获得极高评价。

▼漫改寻宝剧 《下流大盗》第4至5集精华片段：



Disney+ 原创影集《下流大盗》每周三公开 2 集，共11集。



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