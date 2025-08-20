真的超敬业！润娥为了在《暴君的厨师》饰演主厨，拍摄前先去料理学院练习3个月！

女神真的超敬业！润娥厉害到让金光奎感到危机（？

《暴君的厨师》是润娥继《欢迎来到王之国》之后，时隔2年出演电视剧。近日公开的特辑中，她也被问到选择这部作品的理由？润娥表示：「料里这个题材非常吸引我，还有古装剧这个类型我也很喜欢，还有能和张太侑导演一起合作，所以毫不犹豫选择了这部作品。」



剧中，润娥饰演巴黎米其林三星餐厅的主厨「延智英」，突然被迫降至朝鲜时代后，她用精湛的厨艺征服李宪（李彩玟 饰）的味蕾，并成为御膳房的厨房长。润娥提到：「平常对料理就很有兴趣，但因为是饰演专业主厨，还是做很多准备，把料理当兴趣和专业是不同层次，所以特地去料理学院学习，从基础开始学习了3个月，提前做了练习、听了很多建议。」金光奎（饰演 资深熟手）在一旁表示看到润娥的练习影片后，带著这种紧张感每天练习刀工，真的太想要赢润娥，练习的时候还不小心切到手指关节。



윤아 요리 학원 가서 3개월 동안 기초부터 배웠대 pic.twitter.com/OXCLsvVlYx — 윤아.zip (@530_zip) August 16, 2025

而tvN新剧《暴君的厨师》由林润娥、李彩玟、姜汉娜、崔贵华主演，该剧改编自网路小说《作为燕山君的厨师生存下来》，讲述一名厨师在登上事业巅峰的瞬间穿越到过去，虽然要接受极恶暴君的评论，但同时也遇到身为顶级美食家的国王，将在8月23日首播，海外由 Netflix 同步播出。



