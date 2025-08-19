62亿豪宅＋精子检查＝结婚公式？其实，金钟国早就藏不住了

韩国「肌肉麦克风」兼「国民单身汉」金钟国（49岁）终於宣布：我要结婚了！

18日上午金钟国透过官方粉丝俱乐部发文：「我结婚啦！」这句直球式告白让粉丝瞬间炸裂。他坦言：「其实心里早就准备好有一天要写下这样的文章，但真到动笔的时候，还是比想像中更紧张、更激动。」

钟国欧巴还补充：「其实之前也多少有透露过一点点迹象，但可能还是会让很多人觉得突然。 今年是我出道30周年，本来应该推出想做的专辑，但结果没有做专辑，却先完成了『我的另一半』（倒是先『组了一张双人专辑』）。」（翻译：我娶到老婆比出专辑还快！！）



其实「蛛丝马迹」早就出现了！金钟国不久前就在《我独自生活》与《我家的熊孩子》里透露「买了新房子，结婚需要准备」，还被好友们起哄「所以你要结婚了吧？」他当场秒答：「对，这是事实。」根据韩媒报导，他购入的房子位於首尔江南区论岘洞的高级别墅「Apelbaum 2期」，243㎡（约73坪），市值高达 62亿韩币（约1.4亿新台币），而且是全额现金入手，没有贷款痕迹。业界一看就直呼：这绝对是「新婚窝」无误！



此外，早前金钟国也在自己的YouTube频道上透露他去做了精子检查，为迎接孩子做准备。他表示希望自然受孕，「这样对老婆比较轻松。如果可能的话，希望有强大的精子力量。」随后他分享检查结果时说：「结果并不算太差，但好像还是需要改善一下。」可以看出他对生育的准备和管理非常积极。 而在《屋塔房的问题儿童们》节目中，面对不断传出的恋爱与新婚房传闻，金钟国也都是以幽默的方式带过，让观众纷纷留言：「变了耶」、「看来是真的啊」。



就这样，陪伴观众30年的「国民单身汉」金钟国，正式升级「国民新郎」。 接下来不只舞台和综艺，还有婚姻生活等著他。 粉丝则笑著说：「等了30年，终於等到这一天！」

