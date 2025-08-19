【韩网热门】去听演唱会的你们懂这种感觉吗？ 「小虾米」意识 vs 自我意识过剩

去看演唱会时，你会不会也有这种感觉？

「在演唱会上，就算和偶像距离再近，也完全没有『在同一个空间』的实感。明明他们就在台上跳舞，但却会疑惑：『他们真的在这里吗？ 真的是人吗？』整个超级恍惚.....」



韩国网友评论：

1. 第一次去演唱会时，作为狂热追随舞台上偶像的普通观众之一，确实有过主帖说的那种感受，但现在觉得就是去享受演出、一起互动玩乐！最近连看两场后发现，即使歌单相同，氛围和互动台词的变化也带来全新乐趣，现场感超棒

2. 哈？ 想太多啦ᄏ花钱去玩就尽情享受啊，难道还指望1对1约会吗ᄏᄏᄏ

3. 今天坐三层山顶位，但能和偶像同处一个空间听同样的歌，已经超幸福了

4. 自我意识过剩的追星族真多...

5. 爱豆演唱会最棒的就是现场感！后排看萤幕时每个音符都让人战栗，这是线上永远无法替代的

6. 刚入坑时也这样ᄏᄏᄏ 以前看完回来路上特别空虚，后来才学会享受追星本身

7. 歌手眼里观众本来就是千万分之一啊！我就爱看他们汗流浃背表演的样子，自己也能嗨到不行，看完只想再来

8. 只有妄想和偶像有特殊关系的人才会受打击吧？ 意识到自己是普通观众就脱粉，说明本来就是幻想症患者

9. 当」小虾米「超棒啊！看到粉丝们齐心协力应援反而更热血，粉丝见面会才容易幻灭

10. 我全程都在震惊：为什么和萤幕看的不一样？ ！为什么这么立体？ ！认知失调了ᄏᄏᄏ

11. 当小虾米不是常识吗？ 理解不同追星方式，但po主那种简直像活在梦里

12. 去看演唱会本来就不是为了被认出来啊，这种想法真神奇ᄏᄏᄏᄏ明明是为了现场听歌狂欢才去的。 要是Live不行确实会扫兴呢

13. 仔细想想，我也是出坑之后才更专注於自己

14. 啊？ 我本来就是当小虾米去的，太近反而会紧张，相反的情况是啥？ ㅋㅋㅋㅋ

15. 音乐和舞台不就是他们的本职工作吗？ 舞台好的偶像演唱会满意度超高啊

16. 单纯多巴胺爆发压力全无超开心

17. 这不比隔著萤幕近多了？ 而且我家偶像全乐队Live改编超有演唱会独家魅力呢

18. 第一个本命在粉丝会后脱粉，第二个在演唱会后脱粉 ᄏᄏᄏ 完全没想亲近但就是心冷了

19. 我也因演唱会脱粉（非恋爱幻想）。 当偶像眼含热泪说『想成功/想登上更大舞台』时，突然觉得自己只是成功路上的附属品。 该关注现实生活的人了。 以前把偶像成功当自己成功，现在学会分离了

20. 小虾米？ 他们眼前有无数光芒，我只是其中一束而已... 不也挺好？

21. 我看到真人反而会有」圆满了“的满足感

22. 从没体验过这种情绪好神奇 我任何时候都感觉是和大家在一起

23. 这种事看TV/油管时就该明白了吧...

24. 大家一起嗨的氛围才最棒啊..

