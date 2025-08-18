长跑10年终成眷属！《王后伞下》「太昭容」金佳恩、《月之恋人》「九皇子」尹善宇10月大婚

女演员金佳恩通过个人SNS公开了自己的婚前派对（Bridal Shower）现场，甜蜜氛围引发关注。

今日（18日），金佳恩在个人SNS上分享多张照片，并写道：「和从学生时代就认识的最久的朋友们，一起度过了这个被祝福的美好日子。」照片中，她在印有「SOLD OUT」字样的背景板前开心合影，象徵自己正式成为「售罄的女人」，展现出新娘子的幸福模样。这场由好友们精心准备的派对，为即将到来的婚礼提前增添了浓厚的喜悦氛围。 照片中金佳恩笑容灿烂、气质出众，尽显幸福光彩。



金佳恩将於今年10月与交往十年的演员尹善宇举行婚礼。 两人因2014年至2015年间合作KBS2电视小说《一片丹心蒲公英》而结缘，并在长时间的爱情长跑后决定修成正果。

尹善宇於2003年透过EBS剧集《环境战士Zenta Force》出道，之后出演过《月之恋人-步步惊心：丽》中的九皇子「王垣」、《金牌救援：Stove League》中男主角南宫珉的「弟弟」、《日与夜》里的「文在雄」等。



金佳恩则在2009年以SBS第11期公开招募演员出道，曾参演《巨人》、《Brain》、《张玉贞，为爱而生》、《听见你的声音》、《今生是第一次》、《耀眼》、《那年冬天风在吹》、《王后伞下》、《欢迎来到王之国》等人气电视剧，尤其是《王后伞下》的「昭容太氏」以及《欢迎来到王之国》「 王者时尚」免税店组长「姜多乙」给观众们留下了深刻的印象。



随著婚礼日子临近，这对演艺圈情侣档的喜讯也让粉丝们倍感期待。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻