BLACKPINK Jennie的「警告系」穿搭！「别惹我」T恤爆红，粉丝：这价格不冲不行

BLACKPINK成员Jennie一件T恤引爆网友笑声，成为话题焦点！

日前Jennie在IG上分享了多张「Jennie的巴黎旅行记」照片，但最吸睛的不是风景，而是她身上那件T恤。 T恤上用英文写著：「Did you get shot in the head？ My dad’s a good shooter.」其中最搞笑的是用韩语发音直接拼出的「kkabujimara」（까불지 마라，「别胡闹」 或 「别惹事」，带有一点警告或提醒的语气，类似於「别耍滑头」或者「别调皮捣蛋」），让网友忍不住笑翻。 这款约3万（韩币，约为645台币）的T恤，因Jennie穿著后瞬间爆红，销售排行榜冲上第一名，甚至引发抢购潮。

这已不是Jennie第一次带火穿搭，上月她在仁川机场穿的「脚趾鞋」也引爆话题，专业运动鞋瞬间变时尚潮物，多数尺码被秒杀。 此前她在 Challenge 穿的破损风运动裤也卖到缺货。

此外，BLACKPINK 在15、16日登上伦敦温布利体育场举办世界巡演「Deadline in Paris」，燃爆全球粉丝的热情！

