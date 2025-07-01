演员夫妻+1！《今生是第一次》金佳恩&《日与夜》尹善友「两人交往10年，将於10月结婚」

知名演员金佳恩（36岁）与尹善友/尹善宇（39岁）将於今年10月结婚，两人结束了10年的恋爱长跑，准备步入婚姻殿堂，粗卡黑优～～～～。

所属公司 Prain TPC 与 935 娱乐 於今天（7月1日）正式宣布：「金佳恩与尹善友交往多年后，决定於今年10月步入婚姻殿堂。」并补充表示：「婚礼将在双方家人与亲友见证下，以非公开形式举行，恳请大家给予两人温暖的祝福与支持。」

据悉，两人是在2014年透过 KBS 2TV《一片丹心蒲公英》相识，并发展为恋人，交往近10年终於修成正果。

金佳恩於2009年出道，为SBS第11期公开招募演员，透过《Style》正式踏入演艺圈，之后曾出演tvN《今生是第一次》、tvN《王后伞下》，JTBC《耀眼》、JTBC《欢迎来到王之国》、tvN《爱情发芽中》等热门作品。



尹善友则於2003年以EBS《环境战队Genta Force》出道，后来凭藉《月之恋人－步步惊心：丽》、《再次重逢的世界》、《虽然30但仍17》等剧逐渐打开知名度，近期也出演《Stove League》、《日与夜》、《Good Job》、《第三次结婚》等作品。预计今年8月将以舞台剧《我的大叔》回归剧场。



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