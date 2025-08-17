《Kpop 猎魔女团》OST再创纪录！《GOLDEN》重返英国单曲榜冠军

Netflix 原创电影《Kpop 猎魔女团》再次缔造惊人成就。 根据英国官方排行榜（Official Charts）於15日（韩国时间）公布的最新「单曲榜Top 100」，该片OST主打曲《GOLDEN》强势回归，夺下冠军宝座。

《GOLDEN》仅仅在两周后，便成功击退美国创作歌手Chappell Roan的《The Subway》重返榜首，完成逆袭传奇。 该曲於6月29日以第93名首度进榜，随后一路攀升至31位、20位、9位、4位，最终登顶，如今再次登上第一。



这不仅是逆袭的胜利，更刷新了 K-pop 的历史。 《GOLDEN》成为首支由韩国歌手演唱、连续两周登上英国官方榜的歌曲。 早前PSY的《江南Style》曾夺冠一周，但未能连续停留。

专辑的流媒体数据同样亮眼。 《Kpop 猎魔女团》OST以18,631次串流播放，刷新了英国影史原声带纪录，超越去年话题作《Barbie芭比》OST的17,681次。 除了《GOLDEN》，其他收录曲也进榜：《Soda Pop》拿下第6名，《YOUR IDOL》第7名，《Take Down》则位列第35名。



《GOLDEN》由电影中的虚拟女团「HUNTR/X」演唱，制作阵容包含 The Black Label 的 TEDDY 与 24 等人，演唱者则有韩裔歌手 Lee Jae、Audrey Nuna 以及 Rei Ami，共同完成这首席卷全球的热门金曲。

