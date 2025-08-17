【韩网热门】韩国女明星在中国古装剧里的绝美造型：都是仙女啊

不少韩国女演员在早年尝试进军中国影视剧市场，造就了《木府风云》、《神话》、《刁蛮公主》、《宝莲灯》等经典中国古装剧。

最近theqoo上出现了一则集合了韩国女星在中国影视剧中的造型，引来广大韩国网友的围观和热议。 影片中依次出现的女明星为秋瓷炫、张娜拉、金喜善、朴诗妍、蔡琳、张瑞希。



아무리 생각해도 추자현이랑 장나라의 중드 헤메코는 레전드에요 pic.twitter.com/1nsCny0UfF — 백설기 (@hiimseewead) August 4, 2025

韩国网友评论：

1. 我下辈子要当金喜善

2. 秋瓷炫在中国受欢迎是有原因的，虽然她本来就漂亮，但她特别适合中国风的妆容，而且是中国人超爱的那种长相

3. 以前不懂为什么秋瓷炫在中国那么受欢迎，看了这个才秒懂，完全是那边偏爱的颜值啊

4. 金喜善像仙女一样

5. 这是真的人还是AI啊？

6. 秋瓷炫很适合华丽的造型，真的很漂亮，张娜拉也是

7. 为什么大家都这么美......

8. 虽然大家都很漂亮，但秋瓷炫真的太惊艳了，她受欢迎完全可以理解

9. 大家真的都好美。 看中国剧的时候会发现，中国人喜欢和追求的美人类型就是那种脸型纤细、五官精致：像画出来的眉毛、华丽的眼睛、俐落挺直的鼻子，以及小巧的嘴唇。 这种美人型的巅峰就是金喜善的脸

10. 原来金喜善和朴诗妍演过中国古装剧啊，我都不知道

11. 秋瓷炫好像还有点范冰冰的感觉

12. 哇，蔡琳真漂亮...... 很适合这种造型

13. 秋瓷炫和金喜善真的超适合那种中国古装剧的造型

14. 在刷中国明星鞠婧禕的短影片时，感觉好像秋瓷炫啊

15. 哇，秋瓷炫和张娜拉真的有那种典型中国美女的感觉，那种华丽的五官全都有

16. 原来金喜善是属於韩式的美啊，真的很美

17. 除了金喜善以外，其他人看起来都像中国演员

18. 秋瓷炫和金喜善美到让人起鸡皮疙瘩，疯了...... 金喜善真的是我永远的梦想

19. 哇，一看到金喜善就忍不住赞叹出来了

20. 秋瓷炫真的很适合中国风的妆容。 她演韩剧的时候是没化妆吗？ 还是说不是这种妆？ 整个人看起来都不一样

21. 正文里出现金喜善的那部电影（《神话》），我当时完全是因为粉丝心态才去看的。 电影本身男主演和她的化学反应不太好，视觉上也不搭（比起成龙，当时觉得崔岷植在外型上更配，当时也有不少人这么说），老实说故事并不好看，但单单是为了欣赏金喜善的美貌，就足以让这部电影有价值。 这部电影已经20年了，现在看那张脸还是一点也不过时，真的美到疯掉

原文：https://theqoo.net/square/3855940949

