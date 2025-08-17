韩国星巴克夜生活2.0！微醺人士新地标：汉江畔吹著夜风喝杯精酿

想在首尔的璀璨夜色中，一边欣赏汉江美景，一边品尝一杯带著咖啡香气的独特精酿啤酒吗？ 星巴克韩国最近放大招，把只在特定高尔夫球场低调贩卖的「星巴克拉格啤酒」（Lager Beer），带到了首尔的热门打卡地！咖啡巨头的夜生活攻略，正式升级！

即日起，除了原本的京畿道之外，在首尔最受欢迎的休闲胜地：汝矣岛与纛岛汉江公园的两家全新星巴克，以及充满文化气息的光藏市场店，你都能找到这款传说中的「星巴克拉格啤酒」！想像一下：夏夜晚风拂过汉江，坐在星巴克的露台，手握一杯融合了咖啡灵魂的金黄色液体，这绝对是会在 SNS 上引发朋友们讨论！每杯定价12,000（韩币，约新台币260圆）。

「星巴克拉格」可不是普通的啤酒！它是星巴克与韩国新世界食品强强联手开发的咖啡风味精酿。最大亮点在於酿造过程中加入了星巴克招牌咖啡豆之一——「星巴克经典拼配」！据说当初开发时，星巴克的饮品研发团队还亲自参与了感官测评，只为调出那份独特的平衡。生产则由新世界食品旗下知名的Devils Door精酿啤酒厂负责，品质有保障。 咖啡爱好者与精酿发烧友的双重满足，就在这里！

星巴克这次的动作，可不只是加卖一款啤酒那么简单。 这是他们深耕「夜间经济」、打造复合空间的重要一步！最近，韩国约80%的星巴克门店都悄悄将上班时间延长到了晚上10点。 同时，他们正在积极拓展咖啡之外的饮品版图：在特定门店你甚至能喝到添加了韩国传统马格利酒风味的「马格利风味奶油冷萃」（酒精含量低於0.1%）; 不少店面也推出了精致的鸡尾酒功能表。

如今韩国本土星巴克的算盘很明确：白天靠咖啡提神，晚上用酒精留客！ 通过提供更多元的饮品选择（咖啡、鸡尾酒、精酿啤酒）和延长上班时间，他们希望将门店打造成一个全天候、多场景的社交休闲空间。 无论是白天的咖啡小聚，还是夜晚的微醺畅聊，星巴克都想成为你的目的地。 目标不仅是提升单店销售额，更要牢牢抓住你的心（和脚步），提高回头率！

星巴克韩国方面表示：「目前没有计画进一步扩大『星巴克拉格』的销售门店范围，我们将先观察现有门店的销售情况。 」 但同时充满期待地表示：「我们希望通过汉江公园等地的门店，用星巴克咖啡、鸡尾酒和星巴克拉格，让顾客的日常时光变得更加特别。 」

下次夜游首尔，尤其是漫步在浪漫的汉江公园时，别忘了去星巴克新店打个卡，尝尝这杯融合了咖啡灵魂的精酿啤酒，解锁星巴克不一样的夜晚魅力吧！

