《Kpop 獵魔女團》OST再創紀錄！《GOLDEN》重返英國單曲榜冠軍

Netflix 原創電影《Kpop 獵魔女團》再次締造驚人成就。 根據英國官方排行榜（Official Charts）於15日（韓國時間）公佈的最新「單曲榜Top 100」，該片OST主打曲《GOLDEN》強勢回歸，奪下冠軍寶座。

《GOLDEN》僅僅在兩週後，便成功擊退美國創作歌手Chappell Roan的《The Subway》重返榜首，完成逆襲傳奇。 該曲於6月29日以第93名首度進榜，隨後一路攀升至31位、20位、9位、4位，最終登頂，如今再次登上第一。



這不僅是逆襲的勝利，更刷新了 K-pop 的歷史。 《GOLDEN》成為首支由韓國歌手演唱、連續兩週登上英國官方榜的歌曲。 早前PSY的《江南Style》曾奪冠一週，但未能連續停留。

專輯的流媒體數據同樣亮眼。 《Kpop 獵魔女團》OST以18,631次串流播放，刷新了英國影史原聲帶紀錄，超越去年話題作《Barbie芭比》OST的17,681次。 除了《GOLDEN》，其他收錄曲也進榜：《Soda Pop》拿下第6名，《YOUR IDOL》第7名，《Take Down》則位列第35名。



《GOLDEN》由電影中的虛擬女團「HUNTR/X」演唱，製作陣容包含 The Black Label 的 TEDDY 與 24 等人，演唱者則有韓裔歌手 Lee Jae、Audrey Nuna 以及 Rei Ami，共同完成這首席捲全球的熱門金曲。

